İlk Uzay Otelinin 3 Günlük Konaklama Ücreti Açıklandı

Yıllardır uzayda bir otel inşa etmek için uğraşan Orbital Assembly Corporation (OAC), 2027'de hizmet vermeye başlaması beklenen otelin fiyatını açıkladı. Yapılan açıklamalara göre misafirler, bu tür bir tatil için birkaç milyon doları gözden çıkaracak.

İnsanoğlunun uzaya olan bakış açısı, son birkaç yıldır tümüyle değişti. Bu bağlamda başta SpaceX olmak üzere şirketler, insanları bir şekilde uzaya götürmeyi ve hatta Mars'a koloni kurmayı planlıyorlar. Bu projenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği tam olarak net değil ancak bir süre sonra uzayda tatil yapabileceğiz gibi görünüyor. Zira Orbital Assembly Corporation (OAC) isimli bir şirket, bir süredir uzayda otel yapmaya çalışıyor.

OAC'nin üzerinde çalıştığı otel, aslında bir uzay istasyonu. "Voyager" olarak isimlendirilen bu istasyon, insanların içinde yaşayabilecekleri bir yer olarak tasarlanıyor. Elbette buradaki öncelik bilim insanları ve astronotlar olsa da sıradan insanlar da bu otele giderek, konaklama yapma imkanına sahip olacaklar. Yalnız, sıradan insanlar derken bizleri kastetmiyoruz. Kastettiğimiz şey, bu tür bir gezi için birkaç milyon doları gözden çıkarabilecek insanlar...

Voyager Uzay İstasyonu'nun fiyatı açıklandı

Uzaydaki ilk otel olacak Voyager Uzay İstasyonu, dairesel olarak tasarlanmış 24 modülden oluşuyor. Orbital Assembly Corporation, bu modüllerde 400 kişinin aynı anda konaklayabileceğini söylüyor. Her modül, kendine ait yaşam alanlarından oluşurken insanların bir araya gelebilecekleri mekanlar da istasyon içerisinde bulunuyor. Ayrıca bu otelin içerisinde yapay yer çekimi de var ve misafirler, yalnızca uzay boşluğuna çıkmak istediklerinde astronot giysileri giyecekler. Şayet böylesi bir yapı inşa edilebilirse, Voyager Uzay İstasyonu uzaydaki insan yapımı en büyük nesne olacak.

OAC'nin yaptığı açıklamalara göre tarihin ilk uzay oteli, yaşatacağı deneyime göre uygun bir fiyat etiketine sahip olacak. Buna göre, bu tür bir uzay seyahatinin 3 günlük maliyeti, mevcut koşullar altındaki tahminlere göre 5 milyon dolar olacak. Bu 5 milyon doların içerisinde 5 yıldızlı otellerin konforuna ek olarak, dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'un konserleri de olacakmış. Ekip, her gece iki gösteri olacağını, böylelikle yıldız sanatçının uzaydaki sahne gösterilerine de eşlik edilebileceğini söylüyor. Her şey planlandığı gibi olursa, bu otel 2027 yıllında hizmet vermeye başlayacak.