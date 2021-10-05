Uzayda İlk Filmi Çekecek Olan Rus Ekip, Bugün Fırlatıldı

Uzayda çekilen ilk uzun metrajlı filme imza atacak Rus ekip, bugün Kazakistan’dan Dünya yörüngesine yola çıktı. Kısaca bir doktorun bir kozmonotu kurtarmasını konu alan filmin çekimi bittikten sonra 17 Ekim’de Dünya’ya iniş yapılacak.

İki hafta önce uzayda çekilmiş ilk filme imza atacak ekipten ve planlarından bahsetmiştik. Tekrar üzerinden geçmek gerekirse ekip, Soyuz MS-19 gemisiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek ve burada 12 gün kalarak uzay aracında film çekecekler. Söz konusu ekip, bugün Dünya’nın yörüngesine olan yolculuğa başladı.

"Vyzov" (Sınanma) adlı filmin yönetmeni Klim Şipenko, 37 yaşındaki oyuncu Yuliya Peresild ve kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan uzay aracı, bugün Türkiye saati ile 11.55’de fırlatıldı. Çekimlerin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleşeceğinden ekip burada 12 gün kalacak. Dönüş ise 17 Ekim’de gerçekleşecek.

Uzay aracının kalkış anı:

Soyuz MS-19 roketiyle Kazakistan'ın Baykonur üssünden fırlatılan oyuncu, yönetmen ve kozmonot ekibi; yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) vardı. 'Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı kurgu film' niteliği taşıyacak Sınanma, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için Dünya’dan ISS’ye yolculuk yapan bir doktoru anlatacak.

NASA, daha önce Tom Cruise’un bir SpaceX roketiyle uzaya fırlatılıp burada bir filmde oynayacağını duyurmuştu. Zira Cruise’un uzayda ilk filmi çekmek gibi bir hayali vardı. Ancak Rusya’nın bu adımıyla birlikte ünlü aktöre ikincilik kaldı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Uzay, öncü ve her şeye rağmen hâlâ önde olduğumuz bir alan" ifadelerini kullanarak ABD’nin film ve uzay sektörüne nispet yaptı. Filmin neye benzeyeceğini merakla bekliyoruz.