Astronotlar da Eğlenir: Peki Uzayda İlk Hangi Oyun Oynandı?

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Uzay hakkında birçok konu var. Orada ne yedikleri, neler yaptıkları ve daha birçok detay. Peki kaçınız astronotların uzayda oyun oynadığını biliyor?

Hepimizin çocukluğunun vazgeçilmez oyunlarından biri, uzayda oynanan ilk oyun olarak tarihe geçti.

Rus Kozmonot Aleksandr Serebrov’un 1993’te uzayda oynadığı bu oyun hangisiydi?

Uzayda oynanan ilk oyun Tetris'ti.

Tetris, 1984’te Sovyet Bilgisayar Mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından geliştirilen bir oyun. Basit olduğu gibi bağımlılık da yapan Tetris, kısa sürede dünya çapında popüler oldu.

Oyunun amacını ise hepimiz biliyoruz zaten buna ayrıca girmeyelim ve konumuza gelelim. Tetris’in uzay macerasının altında neler var?

Tetris, tarihe geçti.

Game Boy ile Tetris

1 Temmuz 1993’te, Mir Uzay İstasyonu'nda görev yapan kozmonot Aleksandr Serebrov, yanında getirdiği Game Boy ile Tetris oynayarak uzayda video oyunu oynayan ilk insan ünvanını kazandı.

Bu olay ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı'na da "uzayda oynanan ilk video oyunu" olarak geçti. Serebrov'un bu hamlesi, Tetris'in popülerliğini daha da artırdı ve oyunun evrenselliğini pekiştirdi diyebiliriz.

Ayrıca Serebrov'un oyunu daha sonra Bonham'ın 2011 Uzay Tarihi satışında 1.220 dolara açık artırmayla satıldı.

İlklerde daha fazlası:
İLGİLİ HABER

Hiçbir Şeye Bağlı Olmadan Uzayda Süzülen İlk İnsan Bruce McCandless’in Tüyler Ürperten Deneyimi
İLGİLİ HABER

Yapılan İlk Web Sitesi Hangisiydi ve Amacı Neydi? Hâlâ Kullanımda, Girip Bakabilirsiniz
İLGİLİ HABER

Tarihte Atılan İlk E-Postada Ne Yazıyordu? Gönderen Kişi, "@" İşaretini ve Spam'ı da Hayatımıza Sokmuş Oldu!
İLGİLİ HABER

Bunu Nasıl Hiç Sorgulamadık: İnternetteki İlk Sosyal Medya Platformu Neydi?
İLGİLİ HABER

Tarihteki İlk Ses Kaydı Neydi? Üstelik Şimdiki Gibi Tek Tuşa Basmak Kadar da Basit Değilmiş!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler