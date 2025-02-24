Astronotlar da Eğlenir: Peki Uzayda İlk Hangi Oyun Oynandı?

Uzay hakkında birçok konu var. Orada ne yedikleri, neler yaptıkları ve daha birçok detay. Peki kaçınız astronotların uzayda oyun oynadığını biliyor?

Hepimizin çocukluğunun vazgeçilmez oyunlarından biri, uzayda oynanan ilk oyun olarak tarihe geçti.

Rus Kozmonot Aleksandr Serebrov’un 1993’te uzayda oynadığı bu oyun hangisiydi?

Uzayda oynanan ilk oyun Tetris'ti.

Tetris, 1984’te Sovyet Bilgisayar Mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından geliştirilen bir oyun. Basit olduğu gibi bağımlılık da yapan Tetris, kısa sürede dünya çapında popüler oldu.

Oyunun amacını ise hepimiz biliyoruz zaten buna ayrıca girmeyelim ve konumuza gelelim. Tetris’in uzay macerasının altında neler var?

Tetris, tarihe geçti.

1 Temmuz 1993’te, Mir Uzay İstasyonu'nda görev yapan kozmonot Aleksandr Serebrov, yanında getirdiği Game Boy ile Tetris oynayarak uzayda video oyunu oynayan ilk insan ünvanını kazandı.

Bu olay ayrıca Guinness Rekorlar Kitabı'na da "uzayda oynanan ilk video oyunu" olarak geçti. Serebrov'un bu hamlesi, Tetris'in popülerliğini daha da artırdı ve oyunun evrenselliğini pekiştirdi diyebiliriz.

Ayrıca Serebrov'un oyunu daha sonra Bonham'ın 2011 Uzay Tarihi satışında 1.220 dolara açık artırmayla satıldı.

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