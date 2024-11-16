Bugün milyarca web sitesi olsa da 35 yıl önce hiçbiri yoktu ve birisi çıkıp ilk siteyi yaptı. Peki kimdi bu ve öncelikli amaç neydi?

İnternetin ilk adımlarından olan bu site neye benziyordu ve tasarımı nasıldı?

İnsanlık için kocaman bir sıçramanın ilk işareti olan bu web sitesini girip inceleme fırsatınız da var.

İlk web sitesinin doğuşu

Dijital çağın önemli kilometre taşı, 1989’da CERN laboratuvarında çalışan İngiliz Bilim İnsanı Tim Berners-Lee tarafından atıldı.

"World Wide Web" yani WWW konseptini icat ettiğinde amacı, üniversiteler ve enstitülerdeki bilim insanları arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmaktı. İlk web sitesi de bu konsepti hayata geçiren bir rehber için açıldı.

Oluşturulan ilk web sitesi info.cern.ch adresinde yayımlandı. Site hâlâ kullanımı açık ancak ilk hâlini yani orijinali görmeniz mümkün değil. Tarihe tanıklık eden site, daha sonrasında restore edilerek yeniden erişime açıldı.

Büyük adammış.

Berners-Lee buluşundan para kazanmayı ve patentlemeyi kabul etmedi. O, web’in açık ve özgür olmasını istiyordu çünkü ancak bu şekilde hızlı şekilde gelişebilirdi.

Kendisi, teknolojinin özel mülkiyeti ve tam kontrolünde olmasının başarısızlığı da getireceğini düşünüyordu. Bir şey ona göre hem evrensel hem de tamamıyla kontrol altında olamazdı. Ne diyelim, helal be abicim!

Peki, ilk web sitesi nasıl görünüyordu?

Öyle cafcaflı bir sayfa beklemeyin tabii ki. Parlayan butonlar ya da emojiler yoktu. Sadece dümdüz metinlerden oluşuyordu. Düz bir arka plan üzerine yazılar.

Amaç da zaten buydu, sadece World Wide Web hakkında temel bilgiler vermek ve nasıl kullanılacağını anlatmaktı. Kullanıcılar bu sitede, hiperlinklerin nasıl çalıştığını öğreniyor, başka siteler oluşturmak için rehberlik alıyordu.

İlk sitenin içeriği neydi derseniz, o zamanın şartlarına göre oldukça devrimci bilgiler içeriyordu. Web sunucularının nasıl kurulacağını, HTML dilinin ne olduğunu ve internetin çalışma prensiplerini anlatıyordu.

Bugün yemek tarifinden sosyal medya platformlarına kadar bütün platformların temelinde işte bu site yatıyor. Berners-Lee sayesinde dünyanın dört bir yanındaki milyarca insanın hayatı değişti. Teşekkürler Lee!

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