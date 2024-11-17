İnternet henüz emekleme aşamasında, bilgisayarlar devasa boyutlarda ve iletişim denilince akla sadece telefon veya mektup geliyor. 1970’lerde bir bilgisayar programcısı, geleceğin iletişim dünyasını kökten değiştiren bir adım attı.

Devrim niteliğindeki e-postayı gönderen ilk mesajında ne yazmıştı?

Ayrıca kendisi “@” işaretini neden kullandı?

Bilgisayarlar arası iletişimi arıyordu.

1970’lerde bilgisayarlar arasında doğrudan iletişim kurmak mümkün değildi ve her biri kendi içinde kapalı sistemlerdi. 1971’de Amerikalı Bilgisayar Mühendisi Ray Tomlinson, ARPANET üzerinde çalışırken farklı bilgisayarlar arasında mesaj iletmenin bir yolunu arıyordu.

Engeli aşmak için SNDMSG adlı bir programı CPYNET ile birleştirerek, farklı bilgisayarlar arasında mesaj iletimini mümkün hâle getiren sistemi geliştirdi.

İlk e-postada ne yazıyordu?

Tomlinson, klavyenin üst sırasındaki harfleri kullanarak ilk mesajı hazırladı. Atılan ilk e-postada "QWERTYUIOP" yazıyordu. Mesaj aslında tamamen sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek içindi.

Denemeyi yaparken kullanıcı adıyla bilgisayar adını ayırmak için ise “@” işaretini kullanmaya karar verdi. O dönemde bu işaret nadiren kullanıldığı için karışıklığa yol açmayacaktı.

Böylece günümüzde de kullandığımız "kullanıcıadı@bilgisayaradı" formatı ortaya çıktı.

İlk e-postayı atan devlet başkanı İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth oldu.

O dönemde çok fazla yankı uyandırmasa da zamanla bu buluş, elektronik postanın temelini oluşturdu. 1976’da ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ARPANET üzerinden bir e-posta göndererek bu teknolojiyi kullanan ilk devlet başkanı oldu.

Mesajın başlığında "Kraliçe Majesteleri'nden Bir Mesaj" yazıyordu ve içerikte yeni bir programlama dilinin duyurusu yapılıyordu.

Toplu e-postalara geçildi.

1970 sonlarında, 1980’lerin başlarında e-posta genellikle şirket veya araştırma ağı gibi belirli bir ağ içerisindeki iletişimle sınırlıydı. 1978’de Digital Equipment Corporation, ARPANET üzerindeki 400 adrese ürünlerinin tanıtımını içeren bir e-posta gönderdi ve ilk toplu e-posta pazarlama kampanyasını başlattı. Bu, aynı zamanda tarihteki ilk spam e-posta olarak da kabul ediliyor.

Microsoft ise ilk ticari e-postası olan MS Mail’i (Outlook’un atası olarak bilinir.) 1988’de yayımladı.

Kısacası, Ray Tomlinson, aslında attığı bu küçük adımla bugün milyarlarca insanın günlük hayatının ayrılmaz bir parçası olan e-posta iletişiminin temelini atmış oldu. O dönemde belki de kimse, bu basit mesajın, iletişim dünyasında böylesine büyük bir devrimin başlangıcı olacağını tahmin edemezdi.

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