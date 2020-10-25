Valorant, Akıllı Telefonlara Beklenenden Erken Gelebilir

Riot Games’in amiral gemisi taktik FPS oyunu Valorant’ın oyun konsollarına geleceği söylenmişti. Veri madencilerine göreyse oyunu konsollardan önce telefonlarda görebiliriz.

Riot Games, League of Legends ile büyük bir popülerliğe ulaştıktan sonra tek oyunluk bir firma olmadığını kanıtlama amacında. Firmanın yeni amiral gemisi FPS taktik oyunu Valorant da bu durumun en önemli göstergesi durumunda.

Şimdilik yalnızca bilgisayarda oynanabilen bu oyunun yakın zamanda konsollara da çıkacağı ifade edilmişti. Oyuna gelen son güncellemeyi inceleyen veri madencilerine göre ise Valorant yakında mobil cihazlarda yer alacak.

Telefondan Valorant oynanabilir mi?

Bu yılın başlarında piyasaya çıktığından bu yana özellikle E-Spor alanında en popüler yapımlardan biri olan Valorant, büyük ilgi toplamayı başarmıştı. Şu anda yalnızca PC için yayınlanmış olan oyuna gelen son güncelleme içinde dikkat çekici bilgiler var.

Yeni güncelleme içerisinde yer alan dosyaları inceleyen veri madencileri, “CihazProfili” başlığının altında iPhone X ve XS gibi cihazların izlerini buldu. Bu da Riot’un iOS gibi sistemleri Valorant için test etmeye başladığının göstergesi kabul edildi.

Valorant Express’teki veri madencileri, bu kaynak kodlarını 1.09 yamasının içinde bulduklarını ifade etti. Madencilere göre Riot, bu güncelleme ile birlikte oyuna iOS desteği sağlamak için bazı düzenlemeler gerçekleştirdi.

Valorant önce iOS’a çıkabilir

Valorant, büyük ihtimalle Android cihazlardan önce iOS sistemlere çıkacak. Zira iOS işletim sistemine sahip cihaz sayısının azlığı ve konfigürasyonlarının standart oluşu nedeniyle ilk aşamada iOS’a uygulama geliştirmek daha kolay.

Fortnite ve PUBG Mobile yakın zamanda Apple Uygulama Mağazası’ndan kaldırılmıştı. Haliyle bu oyunların oyuncuları da yeni bir alternatif arayışındaydı. Valorant bu eksikliği değerlendirerek oldukça büyük ve hazır bir oyuncu kitlesine de erişme fırsatından yararlanacaktır.

Valorant hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Oyunu oynadınız mı? Mobile çıkması halinde Valorant’a bir şans vermeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz.