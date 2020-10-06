Riot Games, VALORANT'a Gelecek Yeni Haritayı Gösterdi

Riot Games bugün resmi VALORANT Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda oyuna gelecek 5. haritayı gösterdi. Beşinci haritanın karlı bir bölgede yer alan Icebox isimli harita olacağı açıklandı.

Riot Games'in geçtiğimiz haziran ayının başında çıkardığı ve oyuncuların büyük ilgisini toplamayı başaran FPS oyunu VALORANT, yeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor. Bugün Twitter'da resmi VALORANT hesabından yapılan paylaşımda oyuncuların mücadele edecekleri yeni haritaya yer verildi.

Kısa süre önce paylaşılan tweette VALORANT'a gelecek yeni haritanın Icebox isimli bir harita olacağı açıklandı. Karlı bir atmosfere sahip olacak harita, videodan görebildiğimiz kadarıyla buzullarda bir liman üzerinde oyuncuların 5'e 5 kapışacakları bir yer olacak. Harita, VALORANT'ın 5. haritası olacak.

VALORANT, 5. haritasına kavuşacak:

VALORANT, Icebox haritasıyla birlikte 1. Kısım'da oyuna eklenen Ascent isimli haritadan sonra bünyesine yeni bir harita katacak. Icebox, 3. Kısım'ın yayınlanmasıyla birlikte oyuncuların rekabetine ev sahipliği yapmaya başlayacak. Uzun zamandır yeni bir harita bekleyen oyuncular da en sonunda dilediklerine kavuşacak.

Videoda yer alan detaylardan gördüğümüz kadarıyla Icebox, Split'te gördüğümüz halatların da kullanıma gireceği bir harita olacak. Böylece yeni harita daha değişik taktiklerin uygulanmasına izin verecek bir yapıya sahip olacak. Bu da oyunun rekabetçiliğini bir nebze daha artıracak.

VALORANT'a geleceği açıklanan Icebox haritası, 13 Ekim günü yayınlanacak 1. Bölüm 3. Kısım'la birlikte oyunculara sunulacak. Yayınlanacak 3. Kısım'la birlikte rekabetçi sistemde yaşanan seviye sorunu da ortadan kalkacak ve oyuncular, kendilerinden 6 seviye yüksekte bulunan oyuncularla aynı rekabetçi maçta yer almayacak.