15 Yaşındaki Oyuncunun Valorant Yalanı Elinde Patladı

15 yaşındaki bir oyuncu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla Valorant'ın en yüksek rütbesi olan Radiant'a yükselen en genç kadın oyuncu olduğunu iddia etti. Bir anda linç yağmuruna tutulan oyuncunun yalanı, kısa sürede ortaya çıktı. Oyuncu, hesabını boostlattığını itiraf etti.

"Kay" lakabıyla Twitch gibi platformlarda yayınlar yapan bir oyuncu, Valorant üzerinden fena çuvalladı oldu. Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla Valorant'ın en yüksek rütbesi olan Radiant'a ulaşan en genç kadın oyuncu olduğunu ileri süren Kay, yalanı ortaya çıkınca açıklama yapmak zorunda kaldı. Radiant rütbesine gerçekten de ulaşan Kay, bunu profesyonel bir oyuncu sayesinde yapmıştı.

Kay, 15 yaşında olan küçük bir oyunsever. Tam bir Valorant bağımlısı olan oyunsever, Twitch'teki binden fazla takipçisiyle de sık sık vakit geçiriyor. Sanıyoruz ki hırsına yenik düşen Kay, profesyonel bir oyuncu ile anlaşarak hesabını "boost"lattı. Yani Kay'a ait Valorant hesabı, çok daha iyi bir oyuncu tarafından kullanılarak, görülmemiş bir hızda rank atladı. Sözde "başarısını" Twitter üzerinden paylaşan oyuncu, adeta linç yedi.

İşte o Twitter paylaşımı

Kay, bu paylaşımı yapmadan önce de Twitter'ı aktif olarak kullanıyordu. Her paylaşım birkaç etkileşim alıyor, Kay ile kitlesini mutlu ediyordu. Ancak yukarıda görmekte olduğunuz paylaşım, 200 civarında etkileşim aldı. Bu etkileşimlerin çoğunda da yapılan paylaşımın yalandan ibaret olduğu ifade ediliyordu. Artık o paylaşımların çoğu silinmiş durumda ancak yaşanan olay, Kay'in başına iş açmış oldu.

Tıpkı Kay gibi sektöre yeni giriş yapmış bir YouTuber olan Scrounge, konuyla ilgili bir video hazırladı. Hazırladığı süreçte ne kadar hızlı bir şekilde zirveye çıktığını söyleyen Scrounge, videoyu çekmekteki asıl amacının da Kay değil, bunun Valorant'ın en büyük sorunlarından bir tanesi olması olduğunu belirtti. Anlaşılan o ki sıkı Valorant takipçileri, hesapların boostlanmasından şikayetçiler.

Kay, 7 Aralık tarihinde Diamond 2 rütbesine sahipti. Birkaç hafta içerisinde Immortal 3 rütbesine çıkan oyuncu, bir anda da ortadan kaybolmuştu. Bu süreçte hiçbir yayın yapmayan Kay, geri döndüğünde ise Radiant seviyesindeydi. Aslına bakacak olursak oyunun en iyilerinin bulunduğu o rütbelerde bu denli hızlı bir şekilde yükselmek pek de görülmüş bir şey değildi. Ayrıca Kay'in o seviyelerde oyundan keyif alması da pek mümkün değil. Muhtemelen bir sonraki yayında Kay'i, sürekli vurulurken göreceğiz...