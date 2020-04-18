Riot Games, Güvenlik Açığı Ödül Programını Duyurdu

Riot Games’in kapalı betadaki FPS oyunu Valorant, son dönemde anti-hile yazılım uygulaması Vanguard nedeniyle eleştirilmişti. Şirket, yaptığı yeni açıklamayla hem Vanguard’ı savundu hem de anti-hile yazılımı için “Bug Bounty” programını duyurdu.

League of Legends ile adını dünyaya duyuran Riot Games’in kapalı betadaki FPS oyunu Valorant, şu sıralar ülkemizde de çok popüler durumda. Yayıncıların oynayarak daha da popüler yaptığı oyun, kapalı beta sürecini en etkin şekilde kullanmak istiyor. Bu süreçte bazı oyuncular, oyunun anti-hile yazılımında çalışan bir istemcide oluşan güvenlik ve gizlilik sorunlarından dolayı endişe ediyor.

Vanguard sisteminin hatasını bulanlara para ödülü verilecek

Valve, Rockstar, Microsoft gibi şirketlerin kullandığı “Bug Bounty” programını uygulayacaklarını belirten Riot Games, Vanguard’da güvenlik açığı keşfedip bunu Riot’a bildiren kişilere ödül vereceklerini açıkladı. “Yeni oyunumuz Valorant’ın hilecilere karşı daha etkili bir şekilde korunmasını sağlamak için anti-hile uygulamamız Vanguard’ı oyuna entegre ettik. Oyuncularımızın güvenliğine olan bağlılığımızı pekiştirmek için, Vanguard çekirdek sürücüsünde bulunan güvenlik açıklarını raporlayan kişilere 100.000 dolara kadar özel ödüller sunuyoruz” diyen Riot Games, oyun daha kapalı betada olsa dahi hilecilere karşı geniş çaplı önlemler almaya hazır olduklarını belli etti.

Riot Games’in açıklamasına göre şirketin Vanguard’da güvenlik açığı bulan kişilere vereceği minimum ödül 250 dolar olarak belirlendi.

Vanguard’ın güvenlik ve gizlilik sorunları oluşturduğuyla ilgili de konuşan Riot Games, “Vanguard, mevcut League of Legends’da kullanılan hile karşıtı politikanın ötesinde hiçbir kişisel bilgiyi toplamaz veya işlemez” dedi. “Riot, sizin veya makineniz hakkında oyundaki bütünlüğü korumak dışında bir şey bilmek istemiyor” diyen şirket, sistemin nasıl çalıştığına dair bazı önemli bilgiler de verdi.

Vanguard nasıl çalışıyor?

Vanguard 3 bileşenden oluşuyor. Bunlar; istemci, sürücü ve platform.

İstemci, oyun çalışırken hile karşıtı tüm algılamaları yönetir.

İstemci, sürücüyü tanımadıkça makineye erişim vermez. Güvenilmeyen cihazlarda Valorant’ın oynanmasını engeller.

Sürücü(çekirdek modu), bellek ve sistem durumunu doğrulamak ve istemciye müdahale edilip edilmediğinden emin olmak için istemci tarafından kullanılır.

Sürücü, hileleri yüklemeyi önlemek için başlangıçta çalışır.

Sürücü istenildiği takdirde kaldırılabilir, ancak Valorant onsuz çalışmaz.

Sürücü, bilgisayarınız hakkında hiçbir bilgi toplamaz veya bize geri göndermez.

Riot, aynı zamanda Vanguard’ın Microsoft’un sertifika programına uygun bir şekilde hazırlandığını açıkladı.