Riot Games’in, geçtiğimiz hafta itibarıyla kapalı beta sürümünü başlattığı ilk FPS taktik oyunu VALORANT’ın Türkiye veri merkezi denemeleri başladı. Ülkemizdeki ping rakamlarını minimize etmeyi amaçlayan veri merkezi, oyuncuların çok daha akıcı bir FPS deneyimi yaşamasını sağlayacak.

Efsanevi oyunu League of Legends’ın 10’uncu yıl dönümü şerefine geliştirdiği ilk FPS oyunu VALORANT’ın üzerindeki sır perdesini geçtiğimiz ay içinde kaldıran Riot Games, kapalı beta dönemine ise 7 Nisan Salı günü başlamıştı. Deneme sürümünü aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerde açan stüdyo, tahminlerinin üstünde bir ilgiyle karşılaşmıştı.

Öyle ki VALORANT’ın kapalı beta sürümü, sadece birkaç saatte yıllardır türünün en iyilerinden biri olarak gösterilen CS: GO'nun elinde bulunan tüm zamanların en yüksek eş zamanlı izleyici rekorunu kırmayı başarmıştı.

Türkiye, VALORANT için en önemli pazarlardan biri konumunda

Riot Games’in ilk FPS oyununun kapalı betasını Türkiye’ye da açması, ülkemizin VALORANT için en önemli pazarlardan biri olarak hedeflendiğini göstermişti. Stüdyo şimdi de, VALORANT’ın Türkiye veri merkezi denemelerine başladığını açıkladı. Oyun, her ne kadar gerçek zamanlı hile tespit ve engelleme sistemi ile öne çıksa da, aslında en büyük silahı 128-tick sunucuları olacak.

Nitekim Riot’un VALORANT için bulunduğu en büyük vaat, düşük ping değerleriydi. CS: GO ve türevi birinci şahıs nişancı oyunlarını oynayanların bileceği üzere ping değerleri, bir müsabakanın sonucuna doğrudan etki edebiliyor. Ülkemizde oyunculara akış gücü yüksek etkili bir FPS deneyimi sunmak için ciddi bir yatırım yapan stüdyo, 5ms’e kadar düşebilen ping değerleri sayesinde rekabette Türk oyunculara dezavantaj yaşatmayacak.

VALORANT, düşük ping rakamları ile oyunculara etkili bir FPS deneyimi yaşatmayı vadediyor

Elbette bir oyunu oynarken karşılaştığınız ping değerleri, internet servis sağlayıcınızdan aldığınız hizmet ve teknik altyapıya göre değişebiliyor ancak VALORANT, performans optimizasyonu sayesinde ping rakamlarını aşağıda tutmayı hedefliyor.

Counter Strike ve Overwatch’tan esintiler taşıyan VALORANT, 5'e 5 olarak bölünen iki takım arasında oynanıyor. Farklı yetenek ve özellikleri bulunan pek çok karaktere ev sahipliği yapan oyun, strateji tabanlı hikayesi ile öne çıkıyor. 2020 yazında piyasaya çıkması beklenen VALORANT’ın kapalı beta sürümüne katılmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.