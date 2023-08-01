Zhanna Samsonova isimli sosyal medya fenomeninin, vegan diyeti nedeniyle açlıktan öldüğü iddia edildi. Ancak bu iddia tam olarak gerçeği yansıtmıyor.

Bugün sosyal medyanın yanı sıra hem yerel hem de uluslararası medya kuruluşlarında dikkat çeken bir haber servis edildi. İddialara göre veganlığı savunan bir sosyal medya fenomeni olan Zhanna Samsonova (Zhanna D'Art olarak da biliniyor), açlık nedeniyle hayatını kaybetmişti. Aktarılan bilgilere göre yıllardır savunduğu vegan diyet, Samsonova'nın sonunu getirmişti. Ancak yaptığımız araştırmada, durumun pek de böyle olmayabileceği sonucuna ulaştık.

Aslen Rus olan ancak hayatını Tayland'da sürdüren sosyal medya fenomeni, yaklaşık 10 yıldır vegan beslenmeyi savunuyordu. Ailesinin aktardığına göre ilk aşamada süt ve balık gibi ürünleri de tüketen Samsonova, sonraki dönemlerde ise sadece bitki bazlı beslenmeye başlamıştı. Ana akım medya, 39 yaşındaki fenomenin sadece egzotik meyveler yediğini, bunun da onu aç bıraktığını ve sonucunda da hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Ancak ailesinin açıklamasına göre bu iddia tam olarak doğru değil.

Ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı

Ana akım medyada "açlıktan öldü" diye servis edilen olayla ilgili Rusya'nın en büyük haber kaynaklarından RTVI, bir makale yayınladı. Bu makalede, "açlıktan öldü" iddiasının sadece fenomenin arkadaşları tarafından dile getirildiği ifade ediliyordu. Zhanna Samsonova'nın ailesi ile görüşüldüğünde ise işin aslının açlık olmayabileceği ortaya çıktı. Fenomenin annesi Vera Samsonova, ölüm nedeni ile ilgili resmi bir raporun ellerine ulaşmadığını ancak kızını "kolera benzeri bir enfeksiyon" nedeniyle kaybetmiş olabileceğini söylüyordu. Zaten cenaze de henüz aileye teslim edilmedi. Yaşanan ölümle ilgili tek gerçek bilgi, olayın 21 Temmuz'da gerçekleştiği...

Farklı farklı haber kaynaklarına röportaj veren Zhanna Samsonova'nın bazı arkadaşları, onun yaptığı vegan diyet nedeniyle öldüğünü ifade ettiler. Bazıları ise sağlıklı olup olmadığını bile bilmediği meyveleri tükettiğini, bu besinlerin içindeki kimyasallar nedeniyle ölmüş olabileceğini düşünüyorlar. Fenomenin bazı arkadaşlarına göre ölümün nedeni kesinlikle vegan diyeti değil.

Resmi ölüm raporu kamuoyu ile paylaşıldığında, konuyla ilgili net bir sonuca ulaşabileceğiz. Ancak şu an için "Vegan sosyal medya fenomeni açlıktan öldü" ifadesinin yalnızca bir söylentiden ibaret olduğunun altını çizmekte fayda var.

Peki tam vegan diyet ölüme yol açar mı?

Vegan diyetlerle ilgili olarak bugüne dek yapılan bilimsel çalışmalar, bu meselenin tartışmaya açık olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre vegan diyetler; kilo kaybını sağlamak için faydalıydı. Ayrıca kronik kalp rahatsızlıkları ile diyabet gibi rahatsızlıklara karşı da koruyordu. Ancak aynı çalışmaya göre vegan diyetler kansızlık ve sinir sistemi rahatsızlıkları ile kalsiyum, D ve B12 vitamini eksikliğine yol açabiliyordu. Başka bir bilimsel çalışmaya göre ise vegan diyeti uygulayan insanların yüzde 100'ünde, B12 seviyesinin kritik seviyelere düştüğü tespit edilmişti. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu konudaki çalışmalar henüz çok küçük bir çalışma grubu ile gerçekleştirildiğinden kesin olarak zararlı ya da değil demek için henüz erken...