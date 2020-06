Tom Hardy'nin başrolünde oynadığı Venom filmi, büyük ses getirerek gişe rekorları kırmıştı. Yapımcılar, başarıyı sürdürmek için hiç vakit kaybetmeden filmin devam filmini çekmeye başladılar ve film, kadroya eklenen yeni isimlerle birlikte seyirciye sunulmaya hazır halde. Örümcek Adam'ın da içinde olup olmadığına dair bilgiler verdiğimiz Venom 2 hakkında bilinen bütün detayları sizlerle paylaşmak istedik. Keyifli okumalar dileriz.

Örümcek Adam dünyasının sevilen kötülerinden birisi olan Venom, 2018 yılında beyazperdeye taşınmasının ardından 850 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde etti. Filmin oyuncu kadrosu, film daha çıkmadan filmin gişe rekorları kıracağına son derece emindi ve film beklentilerin çok üzerinde başarılar elde etti. Haliyle Venom 2, yani devam filminin kapısı aralandı.

İlk filmde yaşanılan başarının ardından konunun bir seriye dönüşmesi ve ikinci filmin çekilmesi kaçınılmazdı. Hayranlar uzun zamandır heyecanlı bir şekilde filme dair yeni haberler bekliyordu. Biz de serinin ikinci filmi Venom: Let There Be Carnage filmi hakkında kadrosundan konusuna kadar bildiğimiz bütün bilgileri sizlerle paylaştık.

Venom: Let There Be Carnage kadrosunda kimler var?

Tom Hardy, ilk filmde göstermiş olduğu başarılı performansından sonra izleyicilerin gözünde Eddie Brock ve Venom karakterleriyle birleşerek insanları büyüledi. Bir kez Venom karakteriyle Tom Hardy özdeşleştirdikten sonra, ikinci filmde aynı karaktere başka bir oyuncuyu oynatmak büyük hata olurdu. Neyse ki günümüzde film yapımcıları bu tür filmler için oyuncularla uzun süreli anlaşmalar imzalıyorlar.

Yapımcı Amy Pascal, hayranları şaşırtmayarak ikinci filmde de başrolde Tom Hardy’i izleyeceğimizi doğruladı ve Tom Hardy hakkında; “Venom’u düşündüğünüz zaman, aklınıza ıstakozlarla dolu bir küvette oturan Tom Hardy’den başkasını düşünemiyorsunuz ve rolü Tom Hardy’nin aldığını gördüğünüzde tek yapmanız gereken arkanıza yaslanıp olanları izlemektir” diyor.

İlk filmden tanıdığımız bir başka isim olan Michelle Williams, Eddie Brock’un eski eşi Anne Weying rolü ile ikinci filmde de karşımıza çıkacak. Aktris Michelle Williams, bir internet sitesine verdiği röportajda lafı hiç uzatmadan “kinci filmde de varım” dedi. Umuyoruz ki devam filminde Anne ve Eddie’nin ilişkisi daha az bir karmaşık hal alır ve Michelle Williams da yeni filmde kadın Venom’a daha çok yer verilmesini istediğini dile getirmiş bile.

Henüz tam kesinleşmese de oyuncu kadrosuna yeni dahil olacak isimlerden birisi Naomie Harris gibi gözüküyor. James Bond filminden aşina olduğumuz Harris’in, serinin devam filminde kötü adam Shriek’i oynayacağı tahmin ediliyor.

Filmin bir diğer sürprizi, Carnage rolünde izleyeceğimiz Woody Harrelson olacak:

Woody Harrelson gibi iddialı bir ismi kötü adam rolüne koyan Sony, böylece hem kötü karakterler konusunda en az Warner Bros. ve Disney kadar iddialı olmak istiyor. Tom Hardy’nin Instagram üzerinden yaptığı bir paylaşım sayesinde filmin seri katili Woody Harrelson’ın ikinci filme dair ilk kareleri açığa çıkmış oldu.

Eğer hatırlarsanız, Venom 2 filminin logosunu ilk paylaşan yine Tom Hardy olmuştu ve oyuncu, Instagram üzerinden yaptığı bu paylaşımla herkesi heyecanlandırmayı başarmıştı. Dilerseniz paylaşıma dair daha detaylı yazmış olduğumuz içeriğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bunun dışında Stephen Graham, Venom devam filminde de oynayacağını doğrulasa da hangi rolde oynayacağı henüz belirtilmedi. Killing Eve dizisinden tanıyor olabileceğiniz Sean Delaney, Insider adlı bir dergiye verdiği röportajda, Venom: Let There Be Carnage filminde küçük de olsa bir rolü olduğunu ve karakterin hikaye için son derece önemli olduğunu belirterek, izleyicilerin film esnasında “Onu keşke daha uzun süre görebilseydik” diyeceğini iddia ediyor.

Sony'nin Marvel evreninde yer alan diğer kötüler Venom 2'de de karşımıza çıkabilirler:

Sony’nin üretim bandında şu anda birden fazla süper kahraman filmi olduğunu düşünürsek, Morbius, Silver Sable, Black Cat, Nightwatch ya da Blackjack gibi karakterleri Venom 2 filminde de görmek gayet olası; özellikle bizim Spider’ı Morbius’un fragmanında kısa bir süreliğine de olsa gördükten sonra...

Marvel Studios başkanı Kevin Feige, filmler arası karakter geçişlerinin olası olduğunu belirtti ve Venom’un yapımcısı Amy Pascal, her ne kadar sıkı bir Tom Holland hayranı olduğunu söylese de filmde Tom Holland'ı görüp göremeyeceğimize dair bir ipucu vermedi.

Spider-Man ve Venom çatışmasında son durum ne?

Her ne kadar ilk filmde Spider-Man’e dair bir iz göremesek de yapılan bütün imalar, karakteri ikinci filmde görebileceğimize dair umutlandırıyor. Ancak biz yine de fazla umutlanmayarak, senaryo iyice yerine oturduktan sonra Spider-Man’i belki üçüncü filmde görebiliriz diye düşünüyoruz.

İlk filmin yönetmeni Ruben Fleischer, Spider-Man ve Venom arasında yaşanacak çatışmanın aslında her şeyin bittiği yer olarak gösteriyor. İkinci filmde Fleischer’in yerini Andy Serkis’in aldığını düşünürsek, karşımıza çıkacak her şeye karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Venom: Let There Be Carnage filminin konusu ne olacak?

Venom 2 filminin yönetmeni Andy Serkis, filmin “olağanüstü bir yapım” olacağını söyledi, ancak fazla detay vermemeyi tercih etti. IGN'e verdiği röportajda “Size fikirlerim hakkında fazla detay veremem çünkü ben de daha başlangıç aşamasındayım. Ancak görsel olarak ne görmek istediğim hakkında bazı fikirlerim var ve karakterleri bambaşka bir boyuta taşımak istiyorum” dedi.

Filmin bir diğer yapımcısı Matt Tolmach, Venom 2 filminin daha çok Eddie ve Venom arasındaki ilişkiye yoğunlaşacağını belirterek; "Venom filminin kalbi her zaman Eddie ve Venom arasındaki ilişkiydi. Bu iki karakter, birbiriyle nasıl yaşaması gerektiğini ve bir aradayken daha başarılı olduklarını anlamak zorunda.” dedi.

Matt Tolmach’ın söylediklerine bakılırsa, Eddie bir yandan kendi karanlık iç dünyasına doğru bir yolculuğa çıkarken bir yandan da hem yeni hem de eski düşmanlarına karşı mücadele etmek zorunda kalacak. İlk filmin sonu, hikayenin devamında başka yaşamların da ortaya çıkacağını vadetmişti ve bu diğer yaşam diye bahsedilen şeyin Carnage olduğu ortada. Carnage kimdir, nasıl bir kötüdür öğrenmek isterseniz buraya tıklayarak detaylı yazımıza ulaşabilirsiniz.

Yapımcı Avi Arad, Carnage’ın gelişinden sadece çizgi romanları okuyanların memnun kalacağını belirtiyor ve Carnage için “O, işkence gören bir ruhtan başkası değil. Filmdeki amaç Carnage’ın kimin canını yakacağı değil, yarattığı yıkımın ardındaki motivasyonu göstermektir” diyor.

Venom: Let There Be Carnage fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Venom 2 filminin fragmanını Nisan ayının başlarında göreceğimize dair söylentiler vardı ancak ortada hala bir fragman yok. Bunun yerine, sadece filmin adını öğrenmemize yetecek kadar küçük bir sahne ve film setinden kareler yayınlandı. Venom 2'nin film setinden yayınlanan karelere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Venom: Let There Be Carnage vizyon tarihi ne zaman?

Venom 2, 25 Haziran 2021’de seyircileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Film, ilk başta 2 Ekim 2020 tarihinde İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yayınlanacaktı ancak bütün dünyayı etkisi altına alan virüs salgını yüzünden vizyona girecek diğer filmler gibi Venom 2 de pandemiden nasibini aldı. Venom 2, 6 Haziran'da Fandom tarafından yapılan bir ankette 2021 yılının en çok beklenen filmi olarak seçildi. Yazı hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Film, çekilmeye Kasım 2019’da başlandı ve çekimlerin Nisan 2020 gibi bittiği düşünülüyor. Neyse ki pandemi, filmin çekimlerini çok fazla etkilemedi ve film şu anda tamamen hazır bir şekilde seyircisiyle buluşmak için bekliyor.

Venom 2’den önce Jared Leto’nun başrolünde oynadığı Morbius filmi 31 Temmuz 2020’de vizyona girecekti ancak bu filmin gösterim tarihi de ertelenerek 19 Mart 2021’e çekildi. 2020 yılında girecek filmlerin neredeyse hepsi gösterim tarihlerini bir yıl ertelemek zorunda kaldı ve bu da bütün dünyadaki bütün film sektörlerini büyük zarara uğrattı.