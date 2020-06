Başrolünde Tom Hardy’nin oynadığı, Sony yapımı çizgi roman uyarlaması Venom filmi, gişede başarılı olmuştu. Serinin ikinci filmi, bir ankette 2021 yılının en çok beklenen devam filmlerinden biri oldu.

Süper kahraman filmleri son yirmi yılda sinemayı etkisi altına aldı. Özellikle Marvel Sinematik Evreni büyük başarı yakalarken, bütün yapımcılar da bu pastadan pay kapmak için harekete geçti. Hemen her firma, telif haklarını elinde tuttuğu karakterler üzerinde çalışmaya başladı.

Örümcek-Adam’ın haklarını geçici bir süreliğine Marvel’a geri veren Sony, bir yandan da kendi elinde kalan karakterlerle bir sinematik evren oluşturuyor. Bu evrenin merkezinde ise Tom Hardy’nin canlandırdığı Eddie Brock yani Venom yer alıyor.

2021 yılının beklenenleri

Fandom, 2021 yılında vizyona girecek olan 10 filmin yer aldığı bir görsel paylaşarak insanlardan 3 filmi seçmelerini istedi. Bunun üzerine Venom 2: Let there be Carnage bir anda Twitter’da ABD’de gündem haline geldi.

Listede yer alan filmler ise Fast 9, Matrix 4, Jurassic World: Dominion, Venom 2, Space Jam 4, Spider-Man 3, Fantastik Canavarlar 3, Görevimiz Tehlike 7, Avatar 2 ve Sherlock Holmes 3 olarak belirlendi. Twitter kullanıcıları da bunun üzerine film seçimlerini yaptı.

Serinin ikinci filminde Eddie Brock/Venom, ilk filmin sonunda gördüğümüz ve Woody Harrelson tarafından canlandırılan Cletus Kassady/Carnage ile mücadele edecek. Vizyon tarihlerinde bir değişiklik olmazsa film 25 Haziran 2021’de vizyonda olacak.

2021 dolu dolu geçecek

2020 yılında vizyona girmesi beklenen pek çok yapım, koronavirüs pandemisi nedeniyle vizyona girmedi. Pek çok film ertelendi ve pek çok yapımın da üretim süreci aksadı. Bu da 2021 yılında vizyonun daha dolu olacağı anlamına geliyor.

2021’de yayınlanacak olan filmlere kısaca bir göz attığımızda listede, Fandom’ın listesine ek olarak Guillermo Del Toro’nun Pinokyo’su, Mortal Kombat, The Eternals, Ghostbusters: Afterlife, Shang Chi, Minions ve The Suicide Squad gibi yapımlar da göze çarpıyor. Ayrıca The Batman, Black Adam ve The Addams Family 2 gibi yapımları da gelecek yıl izleme şansı bulacağız.

Sizin gelecek yılda izlemek için en çok sabırsızlandığınız yapım hangisi? Yorumlarınızı bekliyoruz.