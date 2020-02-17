Venom 2 Filminin Kötüsü 'Cletus Kasady' İlk Kez Ortaya Çıktı

Venom filminin sonunda gördüğümüz Cletus Kasady karakterinin Venom 2 filmindeki ilk görüntüsü ortaya çıktı. Woody Harrelson tarafından canlandırılan karakter, yeni filmde önemli bir yer tutacak.

Sony, Spider-Man’i Marvel’a kiraya verdikten sonra elinde kalan karakterlerle kendi evrenini inşa etmeye başladı. Sony evreninin başkarakteriyse Eddie Brock/Venom olmuştu. İlk filmin sonunda da Cletus Kasady’yi görmüştük.

Woody Harrelson tarafından canlandırılan karakter, Marvel çizgi romanlarını takip edenler tarafından Carnage/Kandöken adıyla biliniyor. İlk filmin sonunda gördüğümüz karakter, ikinci filmde ana kötü karakterimiz olacak.

Kimdir bu Carnage/Cletus Kasady?

Cletus Kasady, Marvel çizgi romanlarında gördüğümüz kötülerden birisidir. Sırf kötülük olsun diye kötülük yapan karakterlerden biri olan Carnage/Cletus Kasady, elit seviye bir kötüdür ve Spider-Man kendisi için “Tanıdığım en aşağılık adam” demiştir.

Carnage; herhangi bir ahlaki değeri olmayan, Joker kıvamında bir karakter olarak David Michelinie tarafından tasarlandı. Kasady, hâlihazırda bir sosyopat ve cinayete meyilli bir karakterken bir de Carnage simbiyotuyla birleşince ciddi bir tehdit hâline geliyor.

Karakterin oldukça büyük bir yıkım potansiyeli var. Yeterince iyi diyaloglar yazılması hâlinde Woody Harrelson’un oldukça başarılı ve ikonik bir kötü karakter ortaya çıkarması mümkün gözüküyor.

Cletus Kasady’ye ilk bakış:

Cletus Kasady, filmde çizgi romanlardakinden daha farklı görünüyor. Şimdilik Carnage hakkında çok bir şey bilmiyoruz, filmin senaryosu hakkında da bilgilerimiz kısıtlı. Absolute Carnage serisinde Kasady’nin Eddie Brock taklidiyle başa bela olduğunu, o hikâye sonunda bazı kozmik problemlerin açığa çıktığını biliyoruz. Bu da daha geniş bir evrenin yolunu açabilir.

Venom hayranları ise filmlerde Spider-Man’i de görmek istiyor. Marvel patronu Kevin Feige de bu iddiaları güçlendirecek açıklamalar yapmış ve karakterin farklı evrenler arasında hareket edebileceğini söylemişti. Son olarak hatırlatalım; Venom 2 filmi, 2 Ekim’de vizyonda olacak.