Venom 2'nin Setinden İlk Fotoğraflar Geldi

Sony’nin Marvel’dan bağımsız olarak yaratmak istediği R-Rated süper kahraman evreninin ilk meyvesi olarak 2018 yılında karşımıza çıkan Venom'un devam filmi için çalışmalar devam ediyor. Başrolünde Tom Hardy’nin olduğu Venom 2’nin setinden ilk fotoğraflar geldi.

Yönetmen Andy Serkis liderliğinde prodüksiyon çalışmalarına tam gaz devam eden Venom 2, Tom Hardy ve Woody Harrelson'ı yeniden bir araya getirecek. Marvel Sinematik Evreni’nden (MCU) bağımsız olan Venom, 2018 yılında vizyona giren ilk filmi ile dünya çapında 800 milyon dolardan fazla gişe hasılatı toplamıştı.

Olumsuz eleştirilere rağmen 1 milyar dolar barajının kıyısından dönen Hardy’nin anti süper kahraman hikayesi, devam filmi ile çıtayı bir tık daha yukarı taşımak istiyor.

Merakla beklenen Venom 2’nin setinden ilk fotoğraflar geldi. Hardy ve Harrelson'ı gördüğümüz fotoğraflar, filme dair hiçbir ipucu vermiyor. Yine de ikiliyi uzun zaman sonra yeniden birlikte görmek, heyecanımızı artırmaya yetti. Venom 2'nin merkezine alacağı hikaye ile ilgili çok az şey paylaşıldı. Teknik olarak, filmin resmi bir çıkış tarihi bile yok ancak şu ana öğrendiklerimiz Ekim 2020 tarihini işaret ediyor. Venom 2’nin senaryosunu, ilk filmde olduğu İngiliz yazar Kelly Marcel kaleme aldı.

Yönetmen koltuğunu, ilk Venom filminin yönetmeni Ruben Fleischer’dan devralan Serkis'in bizlere nasıl bir perspektif sunacağı şu aşamada belli değil. Harrelson'ın Cletus Kasady / Carnage olarak karşımıza çıkacağını biliyoruz. Karakterin çizgi romanlardaki köklü geçmişi sayesinde pek çok hayranı bulunuyor. Carnage, ilk filmde kısa ama oldukça etkileyici bir görünüm sunmuştu. Bu da karaktere dair merakımızı iyiden iyiye artırıyor.

Her şey bir tarafa, Venom 2 ile ilgili en merak edilen şeylerin başında, filmde Spider-Man’in de olup olmayacağı geliyor. Spider-Man ile aynı evreni paylaşan Morbius filminin fragmanında, karakterin Spider-Man ile bağlantısına dair çok önemli ipuçları vardı. Bu kesişim kümesine Venom’un da dahil olup olmayacağı sorusu hala cevabını bulmayı bekliyor. Fleischer, geçtiğimiz ekim ayında yaptığı açıklamada, Sony’nin Tom Holland’lı Spider-Man’i Venom serisine dahil etmek için çalıştığını söylemişti