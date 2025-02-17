Yeni bir araştırma, video oyunlarının otizmli çocukları tespit etmede kullanılabileceğini ortaya koydu.

Video oyunları artık dünya çapında çok yaygın hâle gelen bir aktivite. Her yaştan insan bu tarz oyunlarla vakit geçirebiliyor. Tabii ki çocuklarda bu oran biraz daha fazla olabiliyor. Peki oyun oynamanın doktorlara yardımcı olabileceğini düşünmüş müydünüz?

British Journal of Psychiatry’de yayımlanan yeni bir araştırma, video oyunlarının otizmli çocukları tespit etmede kullanılabileceğini ortaya koydu.

Bir oyun aracı ile yapılan testlerde %80 oranında başarı sağlandı

Çalışmaya göre çocuklarda otizm, oyunlara entegre edilecek yepyeni bir hareket aracıyla tespit edilebilecek. Bu aracın, otizmli çocuklar ile diğerlerini ayırt edebildiği ve testlerde %80’e kadar varan başarı oranı yakaladığı belirtilmiş.

Bunun yanı sıra oyunların, otizmlilere ek olarak ADHD’li çocukları belirlemede de %70 oranında başarılı olduğu görülmüş.

Çalışmada kullanılan ve kısaca CAMI olarak isimlendirilen araç, bir çocuktan 1 dakika boyunca ekrandaki bir karakterin dans gibi hareketlerini takip etmesini istiyor. Bu sırada biri arkada diğeri önde olmak üzere 2 kamera çocuğun hareketlerini kaydediyor ve onun taklidini değerlendiriyor. Değerlendirmede puanlar, hiç taklit edilemeyenden mükemmel taklite kadar değişiyor.

Otizm hakkındaki genel anlayış çoğunlukla sosyal iletişime odaklansa da birçok araştırma, duyuşal ve motor güçlüklerin de rol oynadığını ortaya koymuştu. Hatta iletişim sorunlarının altında bunun yattığını söyleyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Otizmli çocuklar, insan iletişimin en temel unsurlarından olan beden dilindeki hareketlerin ve ifadelerin kullanımında zorluklar çekebiliyorlardı. İşte çalışma da bunu kullanarak oyunlar yoluyla duyusal-motor güçlükleri ele almayı amaçladı.

7-13 yaş arasındaki 183 çocukta yapılan testlerde, otizmli çocukların düşük puan aldığı görüldü. Bu çocukları tespit etmede ise %80 oranında başarı yakalandı. Araştırmacılar, CAMI’nın çok basit bir araç olup bu kadar etkili olmasının heyecan verici olduğunu ve video oyunlarının popülerliğinin de etkisiyle doktorlar tarafından bu tarz yöntemlere başvurulabileceğini vurguladı.