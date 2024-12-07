Bir kısmımız video oyunlarına oldukça düşkün öyle değil mi? Peki bu oyunların beyninizi nasıl etkilediğini biliyor musunuz? Merak etmeyin, olumsuz taraflarının yanında olumlu tarafları da var!

“Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak beklenenin aksine bu oyunları oynamak, bazı açılardan oldukça faydalı.

Gelin hem artılara hem de eksilere bakalım.

Sık sık video oyunu oynayan ve oynamayan bireylerin beyin yapıları arasında gözlemlenebilir bir fark vardır.

Video oyunları aslında beklenenin aksine ince motor beceri kontrolü, anıların oluşumu ve stratejik planlamadan sorumlu alanlardaki beyin hacmini artırır. Ek olarak beyin hasarından kaynaklanan çeşitli beyin bozukluklarının tedavisinde, potansiyel olarak terapötik bir rol oynayabilir.

Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü ve Charité Tıp Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, Super Mario 64 gibi gerçek zamanlı strateji oyunları oynamak, beynin gri maddesini artırabilir.

Bu gri madde, serebral korteks olarak da bilinen beyin tabakasıdır. Bu tabaka, serebrumun ve serebellumun dış kısmını kaplar. Ayrıca strateji türü oyunlar oynayanların sağ hipokampüsünde, sağ prefrontal korteksinde ve serebellumunda gri madde artışı gözlemlenir.

Prefrontal korteks, beynin ön lobunda bulunur ve problem çözme, karar verme, istemli kas hareketi, planlama ve dürtü kontrolü gibi işlevlerde rol oynar.

Serebellum ise verileri işlemek için neredeyse yüz milyonlarca nöron içerir. Yine ince hareket koordinasyonunu, dengeyi, ve kasları kontrol etmeye yardımcı olur. Yani gri maddedeki bu artışlar, beynin belirli bölgelerindeki bilişsel işlevleri iyileştirir.

Ayrıca video oyunları oynamak, görsel dikkati artırabilir ve yaşlanmanın olumsuz etkilerini tersine çevirebilir. Aslında video oyunları yalnızca çocuklar ve genç yetişkinler için değildir. Yaşlıların bilişsel işlevlerini iyileştirir, hafızayı ve odaklanmayı geliştirir.

Elbette video oyunlarının olumlu tarafları olduğu kadar olumsuz tarafları da vardır.

Örneğin Review of General Psychology dergisinde yayımlanan bir çalışma göre şiddet içerikli video oyunları oynamak, bazı ergenleri daha saldırgan hâle getirebilir. Ayrıca depresif, düşünmeden hareket eden ve kuralları çiğnemeye meyilli olan gençler, diğer yaşıtlarına göre şiddet içerikli oyunlardan daha fazla etkilenir.

Bazı çalışmalar ise saldırganlığın, çoğu oyuncu için şiddet içerikli video içeriğiyle değil, başarısızlık ve hayal kırıklığı duygularıyla ilişkili olduğunu da öne sürer.

Özetle video oyunları, insan beyninde beklenmedik kapıları açar veya kapatır. Yani bu oyunların hem artılarının hem de eksilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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