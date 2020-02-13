Vietnam’da 10 Bin Kişilik Kasabaya Koronavirüs Karantinası

Koronavirüs salgını dünyanın farklı bölgelerinde hayatı felç etmeye devam ediyor. Şimdi de Vietnam’da 10 bin kişinin hastalık nedeniyle izole hale getirildiği ve karantinaya alındığı belirtiliyor.

2020 yılının başlarından itibaren dünyayı saran yeni bir koronavirüs türü, başta Çin olmak üzere pek çok ülkeye yayılmıştı. Salgının son olarak Vietnam’da oldukça ciddi bir tehdit oluşturduğu ortaya çıktı.

COVID-19 adı verilen virüsün şu ana kadar 60 binden fazla kişiye bulaştığı ve 1300’den fazla ölüme neden olduğu belirtiliyordu. Virüsün yayılmasına ek olarak her geçen gün daha fazla insan kendini virüs korkusuna kaptırıyor.

Vietnam’da büyük karantina

Bu korku ülkelere de sirayet etmiş durumda ve yerel yönetimler de virüsün yayılmasını engellemek için oldukça proaktif davranıyor. Bu çalışmaların yapıldığı yerlerden biri de Vietnam’daki Son Loi.

Son Loi’nin nüfusu yaklaşık olarak 10 bin kişiden oluşuyor. Şehirde şimdiye kadar 11 onaylanmış koronavirüs vakası gözlemlendi. Vietnam’ın başkenti Hanoi’nin 25 kilometre güneyindeki kent 20 gün boyunca karantina altına alınacak.

Ülkenin sağlık bakanlığından yapılan açıklamada ise 13 Şubat 2020 itibariyle Son Loi halkının yaşadığı yerin acilen izole edileceği ve karantina altına alınacağı açıklandı. Bu noktada salgın hastalık prosedürlerinin uygulanacağı belirtildi.

Karantina günlük yaşamı etkiliyor

Son Loi’li bir vatandaş, AFP’ye yaptığı açıklamada karantinanın günlük hayatı oldukça olumsuz etkilediğini söyledi. Tran Van Minh adlı vatandaş açıklamalarında, “Hayat kötü şekilde etkilendi. Artık dışarı çıkamıyoruz ve çıksak bile müşteriler bizi eskisi gibi hoş karşılamıyor.” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda Imperial College London’dan araştırmacılar, COVID-19 ile 1900’lerin başındaki salgınların karşılaştırılabileceğini söylemişti. O dönemdeki salgınlar arasında İspanyol Gribi gibi büyük felaketlere yol açan hastalıklar da yer alıyor.

İspanyol Gribi 1918 ila 1920 yılları arasında ortaya çıkmış ve dünya çapında 500 milyondan fazla kişiye bulaşmıştı. O dönemde dünya nüfusu ise 1,8 milyar idi. Grip tek başına 50 milyon ölümden sorumlu tutuluyordu. Aynı yıllarda yaşanan 1. Dünya Savaşı’nda ise toplam 40 milyon kişi ölmüştü.