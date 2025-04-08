Vision Pro 2’ye ait parçaların üretim bandına girdiği öne sürüldü. Yeni modelin çıkışı için 2026 Nisan tarihi işaret edildi.

Apple’ın karma gerçeklik başlığı Vision Pro’nun yenisi yolda. Çin merkezli bir kaynağın iddiasına göre, Vision Pro 2 adıyla gelmesi beklenen modelin üretimi başlamış bile. Eğer bu doğruysa, cihaz 2026 Nisan ayına kadar raflardaki yerini alabilir. Yani Apple, ilk modelin üstünden çok geçmeden yeni bir versiyonla karşımıza çıkabilir gibi görünüyor.

Çinli kaynakların aktardığına göre, Apple’ın yeni nesil karma gerçeklik başlığına ait ekranlar, kasalar ve diğer parçalar üretim bandına girmiş durumda. Yani iddialara göre işler ciddiye binmiş ve cihaz, önümüzdeki bir yıl içinde karşımıza çıkabilir.

Uygun fiyatlı Vision Pro modeli de gündemde

Yeni modelin üretime girdiğine dair iddialar, Apple’a yönelik analizleriyle tanınan Ming-Chi Kuo’nun açıklamalarıyla çelişiyor. Kuo, geçtiğimiz yıl yaptığı değerlendirmede, M5 çipe sahip ikinci nesil Vision Pro’nun üretimine 2025’in ikinci yarısında başlanacağını ifade etti. Öte yandan, Apple’ın daha uygun fiyatlı bir karma gerçeklik başlığı üzerinde de çalışmalar yürüttüğüne dair söylentiler teknoloji kulislerinde yer almaya devam ediyor.

Apple Vision Pro 2’ye dair ortaya atılan bu iddialar, cihazın çıkışına yönelik bazı beklentileri beraberinde getirdi. Ancak bu bilgiler şu an için yalnızca tek bir kaynağa dayanıyor. Üretim süreciyle ilgili daha fazla ve güvenilir veri paylaşılmadan, söz konusu tarihin kesinliğinden bahsetmek mümkün değil.