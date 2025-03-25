vivo, Apple Vision Pro’ya benzeyen tasarımıyla dikkat çeken yeni karma gerçeklik başlığı Vision’ı Boao Asya Forumu’nda tanıttı.

vivo, uzun süredir merakla beklenen karma gerçeklik başlığını nihayet gün yüzüne çıkardı. Boao Asya Forumu’nda sahneye çıkan cihaz, “Vision” ismiyle tanıtıldı.

vivo’nun uzun zamandır konuşulan karma gerçeklik başlığı sonunda ortaya çıktı. Tasarımıyla ise Apple’ın Vision Pro’suna fazlasıyla göz kırpıyor.

Apple Vision Pro’ya benzer yapıda

vivo, yeni karma gerçeklik başlığında ön yüzeyi tamamen kaplayan parlak siyah bir cam panel kullandığını açıkladı. Kayak gözlüğünü andıran tasarıma sahip cihazın gövdesine ve ön cam bölgesine yerleştirilen kameraların, hareket takibi ve el hareketlerini algılama amacıyla kullanıldığı ifade edildi. Şirket, bu donanımların benzer cihazlarda artık standart hâle geldiğini de vurguladı.

Vision adlı başlık, kullanım sırasında taşınması gereken harici bir batarya paketiyle birlikte sunuldu. Bu bataryanın, başlığa mıknatıslı bir bağlantı aracılığıyla takıldığı belirtildi. Tasarım açısından bu bağlantının, Apple’ın Vision Pro modelindeki yapıyla benzerlik taşıdığı ifade edildi. Cihazla ilgili teknik özellikler ise henüz paylaşılmadı. Vivo, ürünün prototipini 2025 yılının ortasında daha kapsamlı şekilde tanıtacağını duyurdu.

Şirket, yeni karma gerçeklik başlığını, “gerçek zamanlı uzamsal bilgi işlem” alanındaki çalışmalarının bir parçası olarak konumlandırdı. Bu alandaki ilerlemelerin, tüketici odaklı robot teknolojilerinde gelecekte önemli bir rol oynayacağını ifade etti. Öte yandan vivo, Çin’de yapay zekâ destekli görüntüleme sistemleri ve büyük veri öğrenimi üzerine çalışmalar yürütecek yeni bir robotik laboratuvar kurduğunu da duyurdu. Şirket, bu laboratuvarın, gelecekte geliştirilecek robotların “göz” ve “beyin” sistemlerine katkı sağlamasını hedeflediğini aktardı.

vivo, nisan ayında X200 Ultra modelini tanıtacağını duyurdu. Şirketin bu lansman kapsamında Vision başlıkla ilgili yeni detaylara da yer vereceği tahmin ediliyor.