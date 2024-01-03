vivo, 6G bağlantı teknolojisi ile ilgili yeni araştırmasının sonuçlarını paylaştı. vivo'nun yaptığı açıklamalar, sektörde çok büyük değişimler yaşanacağının habercisi.

Çinli teknoloji devi vivo, 6G bağlantı teknolojisi üzerine yaptığı en yeni araştırmasının sonuçlarını paylaştı. vivo'nun gerçekleştirdiği çalışma, 6G'nin hayatımıza neler katacağını gözler önüne seriyor. Tabii vivo 6G üzerinde çalışıyorken, Türkiye'de 5G'ye geçemediğimizi bir dipnot olarak belirtelim.

2023 yılı, özellikle de yapay zekâ odaklı teknolojileri konuştuğumuz bir dönem oldu. vivo'nun araştırması, yapay zekânın özellikle de 6G ile çığır açacağını gösteriyor. Zira 6G'ye güç veren temel teknolojilerden birinin yapay zekâ olacağına inanılıyor. Yapay zekâ, iletişim teknolojisinin ilerlemesini destekleme, sinyal iletimini geliştirme ve ağ bağlantısını optimize etme gibi konularda üreteceği çözümler, 6G'nin gelişimini destekleyecek.

Kullandığınız mobil cihazın donanımsal özellikleri, hiçbir önem arz etmeyecek

vivo'nun yaptığı araştırmaya göre 6G, iletişim sektörü ve tüketiciler için olağanüstü fırsatlara sahip bir geleceğin habercisi olacak. Çok sayıda ileri teknolojinin ortaya çıkmasıyla birlikte mobil kullanıcılar, donanım sınırlamalarından kurtularak yüksek kaliteli çevrimiçi oyunlar oynama, 3D sanal insanlarla etkileşime geçme ve artırılmış gerçeklik’i (XR) her zaman ve her yerde deneyimleme olanağı bulacak.

Entegre algılama ve iletişim (ISAC)

Algılama ve iletişim teknolojilerinin 6G'ye entegrasyonunun endüstriyel otomasyon, akıllı sağlık hizmetleri, akıllı ulaşım, depolama ve lojistik gibi birçok senaryoda önemli bir rol oynaması bekleniyor. ISAC teknolojisinin önümüzdeki dönemde insanların dijital dünyayla etkileşimini etkileyeceği ve sağlık hizmetleri, akıllı ulaşım, endüstriyel otomasyon gibi çeşitli senaryolarda önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. Algılama yetenekleriyle desteklenen 6G sistemi, gelecekte tüketicilere önemli kolaylıklar sağlayacak.

vivo İletişim Araştırma Enstitüsü dalga biçimi ve sinyal tasarımı, çok bantlı işbirlikçi algılama, çok antenli ISAC sistemleri, ISAC için Koordineli Çok Noktalı (CoMP), bağlantı adaptasyonu, ISAC için mobilite yönetimi ve ideal olmayan faktörlerin algılanmasını ortadan kaldırma yöntemleri dahil olmak üzere temel ISAC teknolojileri hakkında gerçekleştirdiği çalışmalarla sektöre yön veriyor.

vivo ayrıca Baz İstasyonu (BS) monostatik algılama, BS'den Kullanıcı Ekipmanı’na (UE - telefon, tablet, dizüstü bilgisayar veya ağa erişmek için kullanılan başka türde bir kablosuz cihaz) bistatik algılama ve CoMP tabanlı algılama dahil olmak üzere farklı algılama modlarına dayanan; konumlandırma ve hız ölçümü, yörünge izleme ve solunum izleme gibi ISAC senaryolarının sezgisel bir görüntüsünü sağlayan üç ISAC prototipini de duyurdu.

6G ağ mimarisi

6G ağ mimarisinin tasarımı, beklenen 6G hizmet gereksinimlerini karşılamak amacıyla iletişim, yapay zekâ ve algılama teknolojilerinin etkin bir şekilde entegre edilmesi açısından hayati önem taşıyor. 6G ağ mimarisi için 5G'nin avantajlarını korumak, yeni 6G gereksinimlerini karşılamak ve temel yetenekleri geliştirmek olmak üzere üç ana tasarım ilkesi bulunuyor. vivo, 6G ağ mimarisinin bu ilkelerin rehberliğinde yapay zekâ ve ISAC gibi özellikleri destekleyerek kullanıcılara iletişimin ötesinde, üstün bir kullanıcı deneyimi sunan çok boyutlu hizmetler sunmasını bekliyor.