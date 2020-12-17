Vivo, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Sponsoru Oldu

Yeni bir basın toplantısı düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonu, Vivo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Söz konusu imza törenine Vivo yetkililerinin yanı sıra Türkiye Futbol A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli kaleci Mert Günok da katıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye Futbol Federasyonu ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında söz alan TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akın Kalkavan, "Yeni sponsorumuz Vivo, akıllı telefon pazarının en etkili markalarından biri. Futbolumuza önemli bir sponsor kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş birliğinin yıllarca sürmesini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz konusu anlaşma ile ilgili konuşan Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Herkese günaydın. Çin'e ve Asya'ya da selamımı sunuyorum. Güneş doğudan doğar. Biz Asya ile Avrupa'yı bağlıyoruz. 2020'ye katılarak yeni bir heyecan duyuyoruz." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Şenol Güneş: Vivo markasının gücünü biliyoruz

"Yeni bir sponsor ve marka ile daha da güçlü olacağımızı düşünüyoruz. Vivo markasının gücünü biliyoruz. Çin'in ayrı bir yeri var. Onlarla yaptığımız maç sonrası dünya üçüncüsü olmuştuk. Bize olan destekleri için çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin duruşunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızın da çok büyük katkısı var. Uluslararası firmaları da sponsor olarak katmış durumdayız. 5 tane ana sponsor var. Kötü bir dönemde iyiye gittiğimize işaretler. Türkiye büyük bir marka. İnşallah birlikte çok daha güzel günler geçiririz. Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda başarılı oluruz. Herkese selam ve saygılar."

TFF Başkanı Nihat Özdemir ise anlaşmayla ilgili olarak, "Herkese teşekkür ederek başlamak istiyoruz. Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden olan Vivo, gururumuz olan A Milli Takımımıza sponsor oldu. Kupanın Katar'da düzenlenmesi bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Yeni iş ortağımız Vivo ile birlikte inşallah Katar'da da yerimizi alacağız. Konuşmama son verirken emeği geçen herkese teşekkür ederim. Anlaşmanın hayırlı olmasını dilerim, Vivo'ya aramıza hoş geldin diyorum." ifadelerini kullandı.