vivo, TWS 4 isimli yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Yüksek ses kalitesi vadeden kablosuz kulaklık, 45 saate varan kullanım süresi ile tüketiciyi mest edecek gibi görünüyor. Üstelik bu kulaklığın Hi-Fi destekli versiyonu da bulunuyor.

Çinli teknoloji devi vivo, yeni kablosuz kulaklıklarını resmen duyurdu. "vivo TWS 4" olarak isimlendirilen bu kablosuz kulaklık, sahip olduğu teknik özelliklerle tüketicileri mest etmeye başaracak gibi görünüyor. Çünkü bu kablosuz kulaklık, Hi-Fi desteği sunan bir seçeneğe de sahip olacak. vivo, kablosuz kulaklık sektöründe ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo tarafından yapılan açıklamalara göre yeni kablosuz kulaklıklar, seramik tungsten malzemeden üretilen akustif diyaframa sahipler. Bu da ses kalitesinin olağanüstü seviyelere çıkarılmasını sağlıyor. En azından vivo'nun iddiası bu yönde. Aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip olan vivo TWS 4, 55 desibele kadar olan gürültü için destek verecek ve yapay zekâ ile de desteklenecek. Kullanıcı, bu özellik sayesinde daha iyi ses netliğine kavuşacak.

Karşınızda vivo TWS 4

vivo TWS 4, batarya özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü bu kablosuz kulaklık, tek şarj ile 11 saate kadar kullanım imkânı sunacak. Buna şarj kutusunu da eklediğimizde 45 saate varan kullanım süresi ile karşılaşıyoruz. Bu arada; vivo'nun yeni kablosuz kulaklığının 4,8 gram ağırlığında olduğunu da söyleyelim. Bu durum, uzun kullanım için avantaj sunacak.

vivo TWS 4'ün Hi-Fi sürümünden de bahsedelim. Ses kalitesini arşa çıkaran bu kablosuz kulaklık, 44 ms gecikme süresi ile oyuncular için de iyi tercihlerden bir tanesi olacak. Şirket, üst düzey ses kalitesi sunabilmek için bu versiyonda Qualcomm S3 çipinden faydalanmayı tercih etti. Çin'in e-ticaret platformlarından JD'de listelenen ürünler, şimdilik resmî bir çıkış fiyatına sahip değiller.