Samsung Galaxy A50'ye Dair Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde render görüntüleri ortaya çıkan Samsung Galaxy A50'ye dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy A50’nin dış görünüşüne dair haberler yapılmıştı. Telefonun sızdırılan görüntülerinde mavi renk oldukça dikkat çekiyordu. Cihazla ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Samsung Galaxy A50, 1/2,8 değerinde sensöre sahip 25 MP bir kamerayla gelecek. Kamera ayrıca f/1,7 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleyiciye sahip olacak. Yeni sızıntıda diğer iki kameraya dair bilgiler bulunmuyor ancak önceden çıkan haberlerden bildiğimiz kadarıyla bir tanesi 8 MP ultra geniş bir açıyla diğeriyse 5 MP derinlik sensörüyle gelecek.

Telefonun 4.000 mAh değerindeki bataryası, Uyarlanabilir Hızlı Şarj (Adaptive Fast Charging) ile 110 dakika gibi kısa bir süre içerisinde tam doluma ulaşabilecek. Telefonda, USB Type-C ve 3,5 mm’lik jak girişi de bulunacak.

Galaxy A50’nin tek ve çoklu SIM girişi olmak üzere iki farklı versiyonu bulunacak. Çoklu SIM kartı girişine sahip olan versiyonda üç adet SIM kart yuvası bulunacak. Cihaz 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama ve 6 GB RAM / 128 GB dahili depolama seçenekleriyle gelecek.

Siyah, beyaz ve mavi olarak üç farklı renk seçeneği bulunacak olan cihazın parmak izi okuyucusu 6,4 inç 1080p Super AMOLED ekrana gömülü olacak.