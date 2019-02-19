Samsung'un Gözlerinizi Kanatacak Galaxy S10e Görseli

Samsung, yarın büyük bir sürpriz olmazsa Galaxy 10 serisini tanıtacak. Ancak bu kadar kötü bir renk seçimini sanırız kimse beklemiyordu.

Dün itibarı ile Evan Blass tarafından 1.500 doları bulan dehşet fiyatı sızdırılan Samsung Galaxy S10 ile ilgili yeni bir görsel elimize geçti. GSMArena üzerinden yayınlanan resmi posterle, Kanarya Sarısı S10Ee modelini kanlı canlı görebildik. Samsung'un bu görseli nasıl bile isteye seçebildiği hakkındaki tartışmalara daha sonra değineceğiz (önce bir tanıtım gerçekleşsin de).

Lumia 520'den hatırlayabileceğiniz bir sarı tema ile karşımıza çıkan model, Apple iPhone XR'a rakip olarak piyasada olacak. Ancak burada hem agresif hem de şaşırtıcı bir politika güdülerek, telefon düz siyah veya beyaz olarak değil 'cırt' diyebileceğimiz enteresan bir sarı renkle duyurulacak.

Yayınlanan görselden herhangi bir yargıya varmamız çok ama çok güç. Öyle ki delikli çentik bile karartılarak gizlenmiş duruyor. Arkada iki kamera ve bir de parmak izi tarayıcısı bulunacağı konusunda emin olsak da yarına dek değerlendirilebilecek tek şey neden böyle bir renk ile duyurulduğu olacak. Fazlası için yarını bekliyoruz.