Vivo U20'nin Satış Sayfası, Telefonun Özelliklerini Gösterdi

2019 bitmeden bir telefon daha çıkaracak olan Vivo, U20 modelini Hindistan'da satışa çıkaracak. 22 Kasım'da çıkacak telefonun Amazon satış sayfasındaki görseller, telefonda olması beklenen bazı özellikleri de kesinleştirdi.

Vivo, 2019 bitmeden bir telefon daha çıkarmayı çok istemiş olsa gerek. Çünkü şirket, yeni Vivo U20’yi 22 Kasım’da satışa çıkaracak. Yeni telefon, önceki model U10’un gelişmiş versiyonu olarak karşımıza gelecek. Telefonun Amazon üzerindeki satış sayfası Vivo U20'de olması beklenen bazı özellikleri de doğruladı.

Vivo U20, Amazon’daki satış sayfasından alınan kesin bilgilere göre Snapdragon 675 yonga setine ev sahipliği yapacak. Bununla birlikte 6 GB RAM’e ve UFS 2.1 depolomaya sahip olacak. Telefonun batarya kısmında ise önümüze 5.000 mAh’lik 18 W hızlı şarj desteğine sahip dev batarya çıkıyor.

Telefonun görsellerine baktığımız zaman hoparlörlerin yanında USB Type-C girişi ile birlikte 3,5 mm kulaklık girişini görebiliyoruz. Telefonun ön kısmına gelirsek, damla çentiğe sahip bir tasarım görüyoruz. Cihazın görünümünün günümüzde çıkan telefonlardan pek de farklı olmadığını siz de fark etmişsinizdir.

Vivo U20’nin arka kısmına geldiğimizde bizi üçlü kamera kurulumu ile birlikte bir adet LED ışığı karşılıyor. Telefonun ses tuşları ve güç tuşu sağ yanında bulunuyor. Vivo’nun çıkaracağı yeni telefon U20, 22 Kasım’da Hindistan’da satışa çıkacak. İddialara göre geçen günlerde Çin’de tanıtılan Vivo U3, Hindistan’da U20 adıyla satılacak.

Vivo U20 özellikleri: