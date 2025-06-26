vivo, Watch 5 isimli yeni akıllı saatini tanıttı. Cihaz, uygun fiyatlı olmasına rağmen pil ömründen spor ve sağlığa kadar her konuda iddialı özelliklerle geliyor.

Türkiye’de de oldukça popüler bir marka olan vivo, bugün Çin’de bir etkinlik düzenleyerek X Fold 5 telefonu başta olmak üzere yepyeni ürünlerini tanıttı. Şirketin tanıttığı ürünlerden biri de Watch 5 ismi verilen yeni akıllı saatiydi. Bu saat, uygun fiyata dikkat çeken özelliklerle geliyor.

vivo Watch 5 modelinin geleneksel saatleri andıran yuvarlak çerçeveli bir tasarımı var. Cihaz; beyaz, siyah, pembe ve gümüş olmak üzere 4 renkle sunulacak. Hem alüminyum hem de paslanmaz çelik versiyonları olduğunu belirtelim. Alüminyum olan 32 gram, çelik olan ise 35 gram ağırlığında.

vivo Watch 5 neler sunuyor?

Saatte 1,43 inç boyutunda 466x466 çözünürlüğe sahip bir ekran görüyoruz. AMOLED bu ekranda 1500 nit maksimum parlaklık ve 60 Hz yenileme hızı da sunuluyor. Sürekli açık ekran, dinamik saat yüzleri ve canlı fotoğraf desteği de var. Hem Android hem de iOS cihazlarla uyumlu olan saat, vivo’nun BlueOS işletim sistemiyle kutudan çıkıyor. eSIM’le geldiğini de ekleyelim.

Piyasadaki her akıllı saat gibi vivo Watch 5 de sağlık ve spor özellikleriyle donatıldı. Sürekli kullanıcının kalp ve kandaki oksijen seviyelerini takip edebiliyor. Ayrıca uyku ve stres analizi de yapıyor. Toplamda 100’den fazla spor modu var. Tenis, badminton gibi raket sporlarına özel modlar getirilmiş. Ayrıca sanal bir evcil hayvan, sizin adımlarınız ve kalorilerinizi takip ederek verilerinizi toplayabiliyor.

Batarya tarafına gelecek olursak vivo’nun açıklamalarına göre Watch 5’te sadece Bluetooth modu açıkken 22 saate kadar çıkan pil ömrü sunulabilecek. eSIM çift cihaz modunda 14 gün, sadece eSIM modunda ise 7 gün batarya ömrü olacak. Tam şarj olmasının 2 saat civarı sürdüğünü de ekleyelim.

vivo Watch 5 fiyatı ne kadar?

vivo Watch 5 modeli Çin’de satışa sunuldu. Cihazın Bluetooth versiyonu 110 dolara, eSIM versiyonu ise 140 dolara satılacak.