vivo, yeni telefonu X200 FE'yi resmen tanıttı. Cihaz, kompakt bir tasarıma sahip olmasına rağmen 6500 mAh batarya başta olmak üzere çok üst seviye özelliklerle geliyor.

Ülkemizde de oldukça popüler bir marka olmayı başaran vivo, yeni telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, X200 serisinin bir parçası olarak gelen X200 FE isimli modelini resmen tanıttı. X200 FE, kompakt telefon arayanlar için tasarlanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

X200 FE modeli, küçük tasarımına rağmen amiral gemisi özelliklere ve akü gibi bataryaya sahip. Cihaz, önde ince çerçeveli delikli bir ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise pil şeklinde adaya yerleştirilen bir kamera kurulumu var. Ön taraftan delikli ekranlı bir iPhone’u andırdığını söylemek yanlış olmaz.

vivo X200 FE neler sunuyor?

vivo X200 FE’nin FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,31 inç boyutunda bir AMOLED ekranla geldiğini görüyoruz. 4500 nit maksimum parlaklık sunduğunu da ekleyelim. Boyutları 150.83 x 71.76 x 7.99 mm, ağırlığı ise 186 gram olarak açıklandı. Cihaz IP68 ve IP69 dayanıklılık derecelerine sahip.

Kompakt tasarımına rağmen amiral gemisi seviyesinde özellikler sunduğunu söylemiştik. Cihaz, MediaTek’in üst seviye işlemcisi Dimensity 9300+’tan güç alıyor. Ona 12 GB LPDDR5X RAM eşlik ediyor. 256/512 GB’lık depolama seçeneklerinin sunulacağı da şirket tarafından belirtildi.

Kamera tarafına baktığımızda yüksek kalite görüntüleme deneyimi sunan ZEISS iş birliği bu cihazda da devam ediyor. Arkada 50 MP’lik ana, 50 MP’lik periskop telefoto ve 8 MP’lik ultra geniş kamera var. Önde ise deliğe yerleştirilen 50 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz.

Cihazın en dikkat çeken kısımlarından biri şüphesiz bataryası. Öyle ki X200 FE modeli 6500 mAh’lik 90W hızlı şarj destekli bataryayla geliyor. vivo, küçük tasarımına rağmen bu kadar büyük kapasiteli bir bataryayı silikon karbon teknolojisi sayesinde cihaza yerleştirmiş. Şirketin açıklamalarına göre cihaz, 25 saat video oynatma ve 9,5 saat oyun sunabiliyor. Tam şarjı ise 57 dakika civarında sürüyor.

vivo X200 FE teknik özellikleri

Ekran 6,31 inç, 120 Hz, FHD+, 4500 nit, AMOLED İşlemci Dimensity 9300+ RAM 12 GB Depolama 256/512 GB Arka kamera 50 MP + 50 MP + 8 MP Ön kamera 50 MP Batarya 6500 mAh (90W) İşletim sistemi FunTouch OS 15 (Android 15)

vivo, X200 FE modelinin fiyatını açıklamadı. Tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmese de yakında küresel çapta piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ülkemizde gelip gelmeyeceği konusunda henüz bir bilgi yok.