vivo, günlük ihtiyaçlar için oldukça iyi özelliklerle donattığı yeni akıllı telefonu Y400 Pro'yu duyurdu. Telefonun fiyatı ise sunduğu özelliklere kıyasla oldukça iyi.

Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu "Y400 Pro"yu duyurdu. Orta segment telefon parasına üst düzey özellikler sunan vivo Y400 Pro, satışa sunulduğu pazarlarda büyük ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte vivo'nun yeni akıllı telefonuna yakından bakalım.

vivo Y400 Pro, FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bir AMOLED ekranla donatıldı. 6.77 inç boyutunda olan bu ekran, 4500 nit tepe parlaklık değeri sunuyor. Ekran içi parmak okuyucu sensörle donatılan telefonda 32 MP çözünürlük sunan selfie kamera görüyoruz.

Karşınızda vivo Y400 Pro

MediaTek Dimensity 7300 işlemciden güç alan vivo Y400 Pro, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile eşleştirildi. 90W hızlı şarj desteğine sahip olan 5.500 mAh'lık bir batarya ile donatılan telefon, Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 arayüzü ile çalışacak ve 2 yıl Android, 3 yıl da güvenlik güncellemesi alacak.

Telefonun arka kısmına baktığımızda ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ile 2 MP yardımcı sensör yer alıyor. vivo'nun yeni telefonundaki kamera kurulumu, yapay zekâ özellikleriyle destekleniyor.

vivo Y400 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6.77 inç, FHD+ (2392 x 1080 piksel), 120 Hz, 4.500 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 7300 RAM 8 GB (LPDDR4X) + 8 GB sanal RAM Depolama 128-256 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 32 MP (f/2.45) Arka Kamera 50 MP (f/1.79) + 2 MP (f/2.4) Batarya 5.500 mAh (90W) İşletim Sistemi Funtouch OS 15 (Android 15)

vivo Y400 Pro fiyatı: