Türkiye’de de faaliyet gösteren vivo, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinliğinde yepyeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise hiç şühpesiz şirketin yeni yatay katlanabilir telefonu X Fold 6 modeliydi. Yeni telefon, tasarımdan kamerasına, bataryadan diğer teknik özelliklerine kadar her konuda büyük yeniliklerle geliyor.
X Fold 6 modeli, yuvarlak köşeler ve 2.5D metal çerçeve yapısını içeren güncellenmiş bir fiziksel tasarıma sahip. Doğadan ilham alan üç renk seçeneğiyle sunulacak cihaz 228 gram ağırlığa ve açıkken 157,16 x 145,66 x 4,4 mm kapalıyken 74,26 x 9,4 mm boyutlara sahip. Arkasında diğer vivo telefonlar gibi ortaya yerleştirilen büyük yuvarlak bir kamera kurulumu var.
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vivo X Fold 6 teknik özellikleri
|Ekran
|8,02 inç, 2K, 120 Hz, AMOLED (ana ekran) / 6,51 inç, FHD+, 120 Hz AMOLED (kapak ekranı)
|İşlemci
|Dimensity 9500 Super Edition
|RAM
|12/16 GB
|Depolama
|256 GB + 512 GB + 1 TB
|Arka kamera
|200 MP + 50 MP + 50 MP
|Ön kamera
|20 MP
|Batarya
|7000 mAh (80W)
|İşletim sistemi
|OriginOS 16 (Android 16)
X Fold 6 modelinde 120 Hz’lik 8,02 inçlik ana ekran ve 6,51 inçlik 120 Hz kapak ekranı görüyoruz. Telefon, MediaTek’in Dimensity 9500 Super Edition işlemcisinden güç alıyor ve 12/16 GB RAM ile geliyor. Depolama ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkıyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile çıktığını belirtelim.
vivo X Fold 6; 200 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 50 MP 3x periskop telefoto olmak üzere 3 kameraya sahip. Önde ise f/2.4 diyafram açıklığında 20 MP selfie kamerası var. Cihaz 7000 mAh’lik 80W destekli büyük bir bataryayla geliyor.
vivo X Fold 6 fiyatları
- 12 GB + 256 GB - 1.175 dolar
- 12 GB + 512 GB - 1.322 dolar
- 16 GB + 512 GB - 1.469 dolar
- 16 GB + 1 TB - 1.616 dolar