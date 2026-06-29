vivo, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu X Fold 6’yı tanıttı. Telefon, tasarımından özelliklerine kadar her detayıyla çok iddialı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren vivo, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinliğinde yepyeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise hiç şühpesiz şirketin yeni yatay katlanabilir telefonu X Fold 6 modeliydi. Yeni telefon, tasarımdan kamerasına, bataryadan diğer teknik özelliklerine kadar her konuda büyük yeniliklerle geliyor.

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X Fold 6 modeli, yuvarlak köşeler ve 2.5D metal çerçeve yapısını içeren güncellenmiş bir fiziksel tasarıma sahip. Doğadan ilham alan üç renk seçeneğiyle sunulacak cihaz 228 gram ağırlığa ve açıkken 157,16 x 145,66 x 4,4 mm kapalıyken 74,26 x 9,4 mm boyutlara sahip. Arkasında diğer vivo telefonlar gibi ortaya yerleştirilen büyük yuvarlak bir kamera kurulumu var.

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vivo X Fold 6 teknik özellikleri

Ekran 8,02 inç, 2K, 120 Hz, AMOLED (ana ekran) / 6,51 inç, FHD+, 120 Hz AMOLED (kapak ekranı) İşlemci Dimensity 9500 Super Edition RAM 12/16 GB Depolama 256 GB + 512 GB + 1 TB Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP Ön kamera 20 MP Batarya 7000 mAh (80W) İşletim sistemi OriginOS 16 (Android 16)

X Fold 6 modelinde 120 Hz’lik 8,02 inçlik ana ekran ve 6,51 inçlik 120 Hz kapak ekranı görüyoruz. Telefon, MediaTek’in Dimensity 9500 Super Edition işlemcisinden güç alıyor ve 12/16 GB RAM ile geliyor. Depolama ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkıyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile çıktığını belirtelim.

vivo X Fold 6; 200 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 50 MP 3x periskop telefoto olmak üzere 3 kameraya sahip. Önde ise f/2.4 diyafram açıklığında 20 MP selfie kamerası var. Cihaz 7000 mAh’lik 80W destekli büyük bir bataryayla geliyor.

vivo X Fold 6 fiyatları