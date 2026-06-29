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Her Özelliğiyle Büyüleyen Katlanabilir Telefon vivo X Fold 6 Tanıtıldı: 200 MP Kamera, 7000 mAh Batarya ve Dahası!

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vivo, yeni amiral gemisi katlanabilir telefonu X Fold 6’yı tanıttı. Telefon, tasarımından özelliklerine kadar her detayıyla çok iddialı.

Her Özelliğiyle Büyüleyen Katlanabilir Telefon vivo X Fold 6 Tanıtıldı: 200 MP Kamera, 7000 mAh Batarya ve Dahası!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren vivo, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir etkinliğinde yepyeni ürünlerini tanıttı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise hiç şühpesiz şirketin yeni yatay katlanabilir telefonu X Fold 6 modeliydi. Yeni telefon, tasarımdan kamerasına, bataryadan diğer teknik özelliklerine kadar her konuda büyük yeniliklerle geliyor.

X Fold 6 modeli, yuvarlak köşeler ve 2.5D metal çerçeve yapısını içeren güncellenmiş bir fiziksel tasarıma sahip. Doğadan ilham alan üç renk seçeneğiyle sunulacak cihaz 228 gram ağırlığa ve açıkken 157,16 x 145,66 x 4,4 mm kapalıyken 74,26 x 9,4 mm boyutlara sahip. Arkasında diğer vivo telefonlar gibi ortaya yerleştirilen büyük yuvarlak bir kamera kurulumu var.

İçerikten Görseller

Her Özelliğiyle Büyüleyen Katlanabilir Telefon vivo X Fold 6 Tanıtıldı: 200 MP Kamera, 7000 mAh Batarya ve Dahası!
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vivo X Fold 6 teknik özellikleri

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Ekran 8,02 inç, 2K, 120 Hz, AMOLED (ana ekran) / 6,51 inç, FHD+, 120 Hz AMOLED (kapak ekranı)
İşlemci Dimensity 9500 Super Edition
RAM 12/16 GB
Depolama 256 GB + 512 GB + 1 TB
Arka kamera 200 MP + 50 MP + 50 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 7000 mAh (80W)
İşletim sistemi OriginOS 16 (Android 16)

X Fold 6 modelinde 120 Hz’lik 8,02 inçlik ana ekran ve 6,51 inçlik 120 Hz kapak ekranı görüyoruz. Telefon, MediaTek’in Dimensity 9500 Super Edition işlemcisinden güç alıyor ve 12/16 GB RAM ile geliyor. Depolama ise 256 GB’tan 1 TB’a kadar çıkıyor. Kutudan Android 16 tabanlı OriginOS 16 ile çıktığını belirtelim.

vivo X Fold 6; 200 MP ana, 50 MP ultra geniş ve 50 MP 3x periskop telefoto olmak üzere 3 kameraya sahip. Önde ise f/2.4 diyafram açıklığında 20 MP selfie kamerası var. Cihaz 7000 mAh’lik 80W destekli büyük bir bataryayla geliyor.

vivo X Fold 6 fiyatları

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  • 12 GB + 256 GB - 1.175 dolar
  • 12 GB + 512 GB - 1.322 dolar
  • 16 GB + 512 GB - 1.469 dolar
  • 16 GB + 1 TB - 1.616 dolar
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