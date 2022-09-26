Vivo, yeni katlanabilir telefonu X Fold+'ı tanıttı. Telefon, bir önceki modele göre daha gelişmiş özellikler ve donanımlar ile geldi.

Akıllı telefon dünyasının yükselen ismi Vivo, daha önce piyasaya sürdüğü X Fold modeliyle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başarmıştı. Cihaz, 300 bin kez katlanmış ve bu test, 11 gün 6 saat boyunca canlı olarak yayınlanmıştı. Şirket, katlanabilir telefonlarda bu başarıyla ‘Ben de varım!’ demeyi başarmışken, bugün yeni katlanabilir telefonunu da tanıttı.

Vivo’nun yeni katlanabilir telefon modeli, Vivo X Fold+ oldu. Rekor kırmayı başaran modelin geliştirilmiş versiyonu olan cihaz, daha üst düzey donanımlara yer veriyor. Gelin, katlanabilir telefonların yeni üyesine yakından bakalım.

Vivo X Fold+ neler sunuyor?

Vivo X Fold+, 6,53 inçlik kapak ekranı ve 8,03 inçlik iç ekrana yer veriyor. Cihazın iç ekranı 2K çözünürlük desteklerken, her iki ekran da AMOLED panel,120 Hz tazeleme hızı ve parmak izi okuyucusuna yer veriyor. Cihaz, 30, 90 ve 120 derece açılarda sabit olarak katlanabiliyor.

Telefonun içine baktığımızda bizi günümüzün en iyi mobil işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1 karşılıyor. Bu işlemciye 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı eşlik ediyor. Telefona güç veren batarya ise 4.730 mAh kapasite ve 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj desteği barındırıyor.

Kamera bölümündeyse artık günümüzde standart sayılabilecek kurulumdan bir tık daha iyisi yer alıyor. Cihaz, 50 MP ana kamera, 48 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP periskop sensörü ve 12 MP portre kamerasına yer veriyor. Ön kamera ise 16 MP çözünürlük sunuyor.

Vivo X Fold+ özellikleri:

Ekran 6,53 inç (kapak), 8,03 inç (iç), 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 12 GB LPDDR5 Depolama 512 GB’a kadar, UFS 3.1 Ön Kamera 16 MP Arka kamera 48 MP + 50 MP + 12 MP + 8 MP Batarya 4.730 mAh, 80 W kablolu, 50 W kablosuz hızlı şarj

Vivo X Fold+ fiyatı:

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 9.999 yuan (Yaklaşık 26.306 TL + vergiler)

9.999 yuan (Yaklaşık 26.306 TL + vergiler) 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı: 10.999 yuan (Yaklaşık 28.937 TL + vergiler)

Vivo X Fold, ne yazık ki ülkemizde satışa sunulmadı. Yeni katlanabilir telefon modelinin ülkemize gelip gelmeyeceği hakkında da henüz bir bilgi yok.