vivo'nun yeni amiral gemisi telefonu X200s'in özellikleri, tanıtımına birkaç hafta kala baştan aşağı sızdırıldı.

vivo, ülkemizde Pro modelini sunduğu amiral gemisi X200 serisine yepyeni bir model eklemeye hazırlanıyor. 21 Nisan’da gelmesi beklenen X200s isimli telefon hakkında şimdiye kadar bazı detayların açıklandığını görmüştük.

Bugün ise cihazın baştan aşağı tüm özellikleri sızdırıldı. Sızıntı doğruysa X200s, X200’e benzer olacak ve iddialı özelliklerle gelecek.

X200s neler sunacak?

Cihazın önde iPhone’ların dinamik adasına benzeyen bir ekran tasarımıyla, arkada ise yuvarlak kamera kurulumuyla geldiğini göreceğiz. Ekranı 6,7 inç boyutunda olacak. 1,5K çözünürlük, 120 Hz OLED panel de göreceğiz.

Telefonun yepyeni bir işlemci olacak Dimensity 9400’ün daha gelişmiş bir versiyonu olacak Dimensity 9400+ ile geleceği söyleniyor. 12/16 GB RAM ve 256 GB’tan başlayan depolama seçenekleri görmemiz de olası.

vivo X200s; 50 MP’lik ana, 50 MP’lik ultra geniş ve 3x optik zoom sunan 50 MP’lik periskop kamera olmak üzere 3’lü kamera kurulumuyla gelecek. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası göreceğiz. ZEISS iş birliği bu telefonda da var. Bu da gelişmiş görüntüleme deneyiminin devam edeceği anlamına geliyor.

Son olarak cihaz, 6200 mAh’lik bir bataryayla sunulacak. 90W’lık kablolu, 40W’lık da kablosuz şarj desteğiyle geldiğini göreceğiz. Ayrıca cihazın pilini kullanmadan doğrudan şarj cihazından güç almayı sağlayan bypass şarj özelliğine sahip olması da muhtemel. Bunlar dışında IP68 ve IP69 dayanıklılık, siyah, beyaz, mor ve yeşil renk seçenekleriyle satışa sunulacak.