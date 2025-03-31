vivo'nun yeni amiral gemisi X200 Ultra ve iPhone'un en üst modeli iPhone 16 Pro Max önemli bir video testinde karşı karşıya geldi.

vivo’nun yeni amiral gemisi X200 Ultra, kamerasıyla övgüleri toplamayı başarmıştı. Şirketin üst düzey telefonu şimdi de video stabilitesi konusunda iPhone 16 Pro Max ile kıyaslandı.

vivo yöneticisi Han Boxiao’nun paylaştığı yeni bir videoda X200 Ultra’nın optik görüntü sabitleme sistemi, Apple’ın en üst seviye modeli olan iPhone 16 Pro Max ile karşılaştırıldı. Paylaşılan kıyaslama videosu ilginç bir şekilde vivo X200 Ultra'nın daha stabil bir video kaydı sunduğunu gözler önüne seriyor.

vivo X200 Ultra vs iPhone 16 Pro Max

vivo son yıllarda kameralarına ciddi önem vermeye başladı. X200 Ultra ile video tarafına da ağırlık veren şirket, amiral gemilerinde Horizon Line Stabilization adı verilen ve 360 derece tam stabilizasyon sağlayan bir teknoloji kullanıyor.

X200 Ultra'nın kamera donanımı da hayli etkileyici. Telefonda üç kamera da optik görüntü sabitleme (OIS), 4K/120fps video kaydı ve 4K 10-bit LOG video desteği sunuyor. Ayrıca telefon; 35mm ana kamera, geliştirilmiş 200MP periskop lens ve büyük sensörlü ultra geniş açılı kameraya sahip.