Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Y200i" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, fena sayılmayan özellikleri ve makul fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
vivo Y200i, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz'ye kadar yenileme oranı sunan LCD yapılı ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.
Karşınızda vivo Y200i
vivo'nun orta segment telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen2 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 44W hızlı şarj destekli 6.000 mAh bataryaya ev sahipliği yapan telefon, Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzü ile çalışıyor.
Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana arka kamerası, 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise 2 MP çözünürlük sunuyor ve derinlik odaklı çalışıyor. Yapay zekâ, bu kamera kurulumunu destekliyor.
vivo Y200i teknik özellikleri:
|Ekran
|6.72 inç, FHD+ (2408 x 1080 piksel), LCD, 120 Hz, 1.000 nit
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen2
|RAM
|8-12 GB
|Depolama
|256-512 GB
|Ön Kamera
|8 MP (f/2.05)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)
|Batarya
|6.000 mAh (44W)
|İşletim Sistemi
|OriginOS 4 (Android 14)
|Boyutlar
|165,70 mm x 76,00 mm x 8,09 mm
|Ağırlık
|199 gram
vivo Y200i fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|220 dolar
|12 GB + 256 GB
|250 dolar
|12 GB + 512 GB
|275 dolar