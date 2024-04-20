vivo, orta segment yeni telefonu Y200i'yi duyurdu. Fena sayılmayan özelliklerle donatılan telefonun fiyatı da makul. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik belli değil.

Çinli teknoloji devi vivo, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonunu duyurdu. "Y200i" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, fena sayılmayan özellikleri ve makul fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo Y200i, 6.72 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekranla donatıldı. 120 Hz'ye kadar yenileme oranı sunan LCD yapılı ekran, 8 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun parmak izi okuyucu sensörü ise yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda vivo Y200i

vivo'nun orta segment telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 4 Gen2 işlemcisinden güç alıyor. Bu güç, 12 GB'ye kadar RAM ve 512 GB'ye kadar depolama alanı ile destekleniyor. 44W hızlı şarj destekli 6.000 mAh bataryaya ev sahipliği yapan telefon, Android 14 tabanlı OriginOS 4 arayüzü ile çalışıyor.

Telefonun arka kısmına geçtiğimizde ikili kamera kurulumu ile karşılaşıyoruz. Telefonun ana arka kamerası, 50 MP çözünürlük sunuyor. İkinci kamera ise 2 MP çözünürlük sunuyor ve derinlik odaklı çalışıyor. Yapay zekâ, bu kamera kurulumunu destekliyor.

vivo Y200i teknik özellikleri:

Ekran 6.72 inç, FHD+ (2408 x 1080 piksel), LCD, 120 Hz, 1.000 nit İşlemci Qualcomm Snapdragon 4 Gen2 RAM 8-12 GB Depolama 256-512 GB Ön Kamera 8 MP (f/2.05) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4) Batarya 6.000 mAh (44W) İşletim Sistemi OriginOS 4 (Android 14) Boyutlar 165,70 mm x 76,00 mm x 8,09 mm Ağırlık 199 gram

vivo Y200i fiyatı: