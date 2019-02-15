Vodafone TV, Dünyaca Ünlü 3 YouTube Kanalını Bünyesine Kattı

Televizyon ve internet yayınlarını tek bir potada eritmeyi hedefleyen Vodafone TV, dünyaca ünlü 3 önemli kanalla anlaşmaya vardı.

Vodafone TV, yeni dönemde üç farklı kanalda üç farklı dünyaca ünlü YouTube ve sosyal medya kanalına ev sahipliği yapacak. Vodafone TV kullanıcıları, eğer Full Paket sahibiyse bu kanalları izlerken internet paketlerinden yememiş olacaklar.

Vodafone'un TV'ye Gelen Dünyaca Ünlü Kanallar

91. Kanal - People Are Awesome

92. Kanal - The Pet Collective

93. Kanal - Fail Army

People Are Awesome, insanların yaptığı sıradışı şeyleri, sınırlarını zorlayanları ele alıyor. The Pet Collective, dünyanın en eğlenceli hayvanlarını ayağınıza getiriyor. Son olarak Fail Army ise adından da anlayabileceğiniz üzere en komik ve eğlenceli 'fail' videolarını sizlerle buluşturuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Vodafone TV servisimizle Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerimize kaliteli TV ve video içeriğini kesintisiz olarak ve uygun fiyatla sunuyoruz. Bu kapsamda, tüm dünyanın merakla takip ettiği ‘People Are Awesome', ‘The Pet Collective' ve ‘Fail Army' sosyal medya hesapları lineer yayınlarıyla Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone TV'de olacak. İzleyicilerimize, sıradışı işler yapan insanların hikâyelerinden sevimli hayvan dostlarımızın en komik videolarına kadar çeşitlenen renkli bir içerik yelpazesi sunacağız. Vodafone olarak, geleceğin heyecan verici dünyasına müşterilerimizle birlikte hazırlanırken onlara yenilikçi ve zenginleştirilmiş içerik servisleri sunmaya devam edeceğiz"