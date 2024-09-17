Volkswagen, bu yıl 15.000'den fazla işçiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, tasarruf önlemleri ve fabrika kapatmaları ile büyük değişikliklere gidiyor.

Volkswagen, bu yıl ciddi bir işten çıkarma dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Jefferies tarafından yapılan analizlere göre, Alman otomobil üreticisi, fabrika kapatmaları ve diğer tasarruf önlemleri nedeniyle 15.000'den fazla işçiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Jefferies'in raporunda, Volkswagen'in, Denetim Kurulu'nun onayını almadan bazı üretim tesislerini kapatma kararı alabileceği belirtiliyor. Bu adımlar, şirketin yaklaşık 4 milyar euro tasarruf etmesini sağlayacak. Daha önce, Denetim Kurulu tarafından yönetimin yeniden yapılanma planlarını engellenmişti; ancak yeni strateji bu engelleri aşarak doğrudan uygulanabilir olacak.

Volkswagen Almanya'da kapatılması planlanan tesisleri açıklamadı

Volkswagen'in fabrika kapatma kararlarının ilk olarak Almanya'daki tesislerde başlaması bekleniyor. Şu an hangi fabrikaların kapanacağı kesinleşmemiş olsa da, bu süreçle ilgili resmi görüşmeler devam ediyor. Jefferies, Volkswagen'in birkaç Alman tesisini kapatmayı planladığını ve bu kararın 15.000 kişiyi doğrudan etkileyebileceğini öngörüyor.

Volkswagen’in bu adımları iş gücünde büyük bir değişime yol açabilir. Şirketin işten çıkarmalar konusundaki yaklaşımı ve bu sürecin nasıl ilerleyeceği, özellikle sendikalar ve çalışanlar açısından büyük bir belirsizlik yaratıyor.