Volkswagen'in Türkiye'de satılmayan Atlas modelinin yeni versiyonu ortaya çıktı. Araç, ciddi değişikliklere uğrayacak.

Volkswagen, 2017’den beri “Atlas” isimli SUV tipinde bir otomobil satıyor. Büyük oranda Kuzey Amerika ve Çin’deki müşterilere yönelik olan araç, bu nedenle Türkiye’de bulunmuyordu. Şimdi ise Atlas’ın yeni versiyonuyla ilgili bilgiler geldi.

Çin’de Teramont Pro ismini alacak yeni Volkswagen Atlas henüz resmen tanıtılmadı. Ancak Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı aracılığıyla otomobilin görselleri ortaya çıktı.

2025 Volkswagen Teramont Pro (Atlas) böyle gözükecek

Fotoğraflara baktığımızda yeni Atlas’ın, ya da diğer adıyla Teramont Pro’nun iki farklı versiyonunu görüyoruz. Araç mevcut Atlas’a kıyasla biraz kötü şekilde değişmiş. Kocaman bir Tiguan havası var desek yanlış olmaz. Her açıdan pek öne çıkmayacak sade bir tasarıma sahip. Sadece daha üst seviye model olması beklenen beyaz versiyonunun daha büyük ve sportif olduğu görülebiliyor.

Fotoğraflar dışında aracın bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre Teramont Pro, 5,15 metre uzunluğa sahip olacak. Genişliği 1,98 metre, yüksekliği ise 1,78 metre olacak. 2100 kg civarında ağırlığında olacağını da ekleyelim. Tüm bunlara baktığımızda mevcut Atlas’tan 5 cm daha uzun olabileceğini görüyoruz.

4 tekerlekten çekiş ile sunulacak otomobil, 2.0 litrelik turboşarjlı bir motorla gelecek. Bu motor, 268 beygir gücü üretecek. Beklendiği gibi 3,6 litrelik VR6 motora sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

Otomobilin Çin’de 2025 içerisinde Teramont Pro ismi altında tanıtılması planlanıyor. Muhtemelen 2026’da Atlas ismiyle Kuzey Amerika’ya gelecek.