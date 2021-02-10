Apple'ın otomobil projesini hayata geçirecek şirketin Nissan olabileceği söyleniyor. İlk kez geçtiğimiz günlerde gündeme gelen iddia, Nissan CEO'su Makoto Uchida'nın yaptığı bazı açıklamalarla desteklenmiş gibi görünüyor. Ancak resmi bir açıklama, şu an için yapılmadı.

Bir süredir sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, Apple'ın yeniden gündeme gelen otomobil projesinden bahsediyoruz. Aslında yıllar önce ortaya çıkan ancak bir türlü resmi bir açıklamanın gelmediği projenin detayları, artık nihayet gün yüzüne çıkmış durumda. Edinilen bilgilere göre Apple, tamamen elektrik motoruna sahip olan ve muhtemelen otonom yapıda bir otomobil tasarlıyor ve bu otomobili üretecek şanslı şirketin belirlenmesi üzerinde çalışılıyor.

Apple'ın otomobil projesiyle ilgili olarak gündeme gelen ilk isim, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'ydı. Ancak sonradan Hyundai'ın değil de Hyundai'ın alt şirketlerinden olan Kia Motors'un bu otomobili üreteceği ortaya çıktı. Ancak Kia Motors'un yaptığı açıklamalardan rahatsız olan Apple'ın, anlaşmayı iptal ettiği dile getirildi. Neticede Apple, otomobil projesini bir sır gibi saklamaya çalışırken Kia Motors, Apple ile görüşüldüğünü ilan etmişti. Şimdiyse bu konuda yeni bir isim öne çıkmaya başladı.

Nissan, Apple'ın otomobillerini üretecek şirket olabilir

Aslına bakacak olursak birkaç gün önce, Nissan ile Apple'ın bir görüşme yaptığı iddiaları kulağımıza çalınmıştı. Ancak bu gelişmeyi, kaynak yetersizliği nedeniyle sizlerle paylaşmamıştık. Nissan bugün, çeyrek dönemlik mali durumunu açıklamak için bir toplantı düzenledi. Bu toplantıda konuşan CEO Makoto Uchida, Apple ile görüştüklerini doğrulamasa bile bir takım planlarının olduğunu açıkça dile getirdi.

Uchida'nın açıklamalarına göre otomobil sektörü, her geçen gün biraz daha değişiyor. Bu değişimin bir parçası olmak istediklerini beyan eden CEO, yeni girişimlerde bulunulması gerektiğini ifade etti. Bununla da yetinmeyen Uchida, sahip oldukları bilgi ve yetkinliği de iyi deneyime sahip şirketlerle ortaklıklar kurarak çalıştırmaları gerektiğini söyleyerek, önemli imalarda bulunmuş oldu.

Apple'ın Japon üreticilerle ilgilendiği konuşuluyor

Japon otomobil üreticilerinin, sektörde ne kadar iyi oldukları zaten herkes tarafından biliniyor. Bu durumun farkında olan Apple'ın da Honda, Mazda, Mitsubishi ve Nissan gibi üreticilerin de olduğu en az 6 şirketle görüşme içinde olduğu söyleniyor. Bu bağlamda Honda ve Mazda, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmayacaklarını söylerken Nissan, yöneltilen soruları geçiştirdi. Mitsubishi ise bu söylentilerin asılsız olduğunu açıkladı.

Nissan, elektrik motorlu otomobil konusunda sektördeki önemli isimlerden bir tanesi. Leaf olarak isimlendirdiği elektrik motorlu aracını başarılı bir şekilde pazarlayan şirket, bu aracı 2019 yılında dünyanın en çok satan dördüncü elektrik motorlu aracı haline getirmeyi başarmıştı. Haliyle Apple tarafından geliştirilmekte olan otomobilin Nissan tarafından üretilebilecek olması, sektör için büyük bir sürpriz olmayacaktır.