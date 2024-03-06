Volkswagen, arazi koşullarına uygun, yüksek ve güçlü bir Polo modeli ile karşımıza çıktı.

Volkswagen Polo, önümüzdeki yıl 50. yaşını kutlayacak. Geçtiğimiz yıllarda pek çok farklı formda gördüğümüz bu küçük otomobil, şimdiye kadar sedan, hatchback, aile arabası ve hatta crossover olarak karşımıza çıkmıştı. Bu yıl da Polo Cross, şirketin Brezilya kolu tarafından daha yüksek ve daha zorlu koşullara dayanıklı olarak yenilendi. Araca Polo Robust adı verildi.

Polo Robust, çiftçileri hedef alıyor

Aracın hedef kitlesinde Brezilya'daki yoğun çiftçi nüfusu yer alıyor. Daha zorlu yollarla başa çıkması planlanan aracın süspansiyonu da bu yüzden daha yüksek ve bir açıdan, Dacia Sandero Stepway'i andırıyor.

Ayrıca aracın koltukları da vinil olacak, böylece temizlemesi mümkün olan en kolay hâle getirilecek. Aracın içinde plastik paspaslar ve arkasında da bir çeki demiri olacak. Yine de sadece 1.0 litrelik benzinli motorun sadece 84 beygir güç ürettiğini ve öyle pek fazla bir şey çekemeyeceğini hatırlatalım. Önden çekişli araç, 101 Nm tork üretiyor.

Bu model, Volkswagen'in ülkede satışına devam ettiği iki pikap kamyoneti Saveiro ve Amarok'a alternatif olacak. Brezilya'da hâlâ birinci nesil Amarok'ların üretilip kullanıldığını da belirtelim.

Açıkçası bu modelin ülkemize gelmesi pek kolay gözükmüyor. Ülkemize gelmesi durumunda sizce bu model talep görür mü? Yoksa zaten kalabalık olan otomobil pazarında zorluk yaşar mı? Yorumlarınızı bekliyoruz.