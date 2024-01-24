2025 model Volkswagen Golf GTI resmî olarak tanıtıldı. Tasarımı yenilenen araç, yeniliklerle dolu şekilde geliyor. Manuel vitese ise veda edildi.

Volkswagen'in popüler modeli Golf, bu yıl 50 yaşına giriyor. Üretimine 1974 yılının mayıs ayında başlanan Golf serisi, 50. yılında önemli değişikliklerle gelecek.

CES 2024'te araç hakkında bazı bilgiler ortaya çıkarken geçtiğimiz günlerde de eskiz görselleri yayımlanmıştı. Şimdi de 2025 model Golf GTI, Volkswagen tarafından resmen tanıtıldı.

Yapay zekâ, yeni renkler, yeni kabin

Yeni Golf GTI'ın genel olarak her anlamda biraz daha geliştiğini söylemek mümkün. Yeni modelde yenilenmiş bir görünüm, biraz daha güçlü bir motor, yeni renk seçenekleri, çeşitli iç tasarım değişiklikleri ve yapay zekâ desteği karşımıza çıkıyor. Bu anlamda Volkswagen'in 50. yıl için iyi çalıştığını söylemek mümkün.

Turboşarjlı 2.0 litrelik 4 pistonlu sıralı motor tam 262 beygir güç üretecek. Şu andaki modeller ise 241 beygir güç üretebiliyor. Bu motor artışıyla birlikte manuel vites seçeneği de ortadan kaldırılıyor, manuel modeller artık serinin bir parçası olmayacak.

Aracın ön tamponunda, LED farlarında ve stop ışıklarında da ufak değişiklikler göze çarparken genel anlamda Golf GTI biraz daha modern bir tasarıma kavuşuyor. Ayrıca aracın yeni siyah tavanı ve iki farklı mavi, bir gümüş ve bir siyahtan oluşan yeni renk seçenekleri de dikkatleri çekmek isteyenler için birebir. Ayrıca araçta istersek aydınlatmalı bir VW amblemi de yer alabiliyor.

İç tasarımda düğmeler geri dönüyor

2025 Volkswagen Golf GTI'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri, direksiyon üzerindeki dokunmatik düğmelerin gerçek, fiziksel düğmeler ile değiştirilmiş olması. Ana ekrandaki dokunmatik kaydırma çubukları da aydınlatılarak daha kolay kullanılabilir hâle getirilmiş.

Bilgi eğlence ekranı ise 12,9 inçlik, MIB4 yazılımı kullanan bir birimle değiştirilirken menü tasarımı da yenilenmiş. Ayrıca yapay zekâ kullanılarak sesli asistanın da daha fazla komut algılayabilmesi ve bazı sorulara cevap verebilmesi sağlanmış.

Volkswagen'in önümüzdeki günlerde yeni model hakkında daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Yeni Golf GTI hakkında siz ne düşünüyorsunuz?