Volkswagen, CES 2024'e bomba bir haberle başladı. Şirket, bu yıl birçok modeline ChatGPT desteği ekleyeceğini duyurdu.

Yılın en büyük teknoloji etkinliği CES (Tüketici Elektroniği Fuarı), yarın kapılarını açacak. Ancak markalar, şimdiden CES kapsamında duyurular yapmaya ve yeni ürünlerini tanıtmaya başladı. Tahmin edebileceğiniz gibi bu yıl birçok şirket, en çok yapay zekâ alanında duyurularına ağırlık veriyordu.

Fuarda otomobil devleri de yerlerini almıştı. Bunlardan biri de Volkswagen’di. Alman otomobil üreticisi, CES 2024 kapsamında müşterilerinin çok hoşuna gidecek bir açıklama yaptı. Şirket, üretken yapay zekâyı otomobillerine getireceğini ifade etti.

Volkswagen araçlara bu yılın ikinci çeyreğinde ChatGPT geliyor!

Volkswagen’in açıklamasına göre marka bünyesindeki otomobillere OpenAI’ın dünyayı kasıp kavuran sohbet botu ChatGPT eklenecek. Şirket, ChatGPT desteğinin 2024 yılının ikinci çeyreği (nisan-haziran) itibarıyla ekleneceğin aktardı.

ChatGPT, Golf’ten Tiguan’a, Passat’tan elektrikli “ID” modellere kadar birçok yeni Volkswagen modeline eklenecek

Popüler sohbet botu, markanın çoğu yeni modelinde yerini alacak. Bu modeller arasında Golf, Tiguan ve Passat gibi araçlar var. Ayrıca şirketin “ID” isimli (ID.7, ID.4, ID.5, ID.3) elektrikli otomobillerinde de ChatGPT’yi göreceğiz. Açıklamaya göre ChatGPT, ilk önce Avrupa’daki modellere gelecek. Türkiye’deki çıkış tarihinin ne zaman olacağı konusunda bir bilgi yok.

Volkswagen’in IDA sesli asistanına entegre olacak ChatGPT, sürücünün birçok işlevi kolayca yerine getirebilmesini sağlayacak

Araç ile sürücünün daha “doğal” bir iletişim kurması için getirilen ChatGPT desteği, markanın IDA sesli asistanını bir sonraki seviyeye taşıyacak. Kullanıcılar, klima kontrolü, navigasyon gibi araçtaki temel işlevler için asistandan yararlanabilecek. Ayrıca modele “genel bilgi soruları” da sormak mümkün olacak.

Volkswagen, bu entegrasyonun tamamen “eller serbest”, yani hiç elinizi kullanmadan araç içi işlevleri yerine getirebilmeyi sağlamak için eklendiğini söylüyor. Sizi yeni bir hesap oluşturmaya veya herhangi bir ek uygulama eklemeye zorlamayacağını da ekliyor. Sadece “Merhaba IDA” gibi komutları kullanarak veya direksiyondaki bir düğme yoluyla sohbet botuna erişmek mümkün olacak.

Aslında bu hamle şaşırtıcı değil. Pek çok otomobil üreticisi üretken yapay zekâları araçlarına entegre etmeye başlamıştı. Örneğin yakın zamanda dev navigasyon firması TomTom, Microsoft ile bu tarz bir hamle için ortaklık kurmuştu. Ayrıca Mercedes-Benz de seçili araçlarına ChatGPT desteği eklemişti. CES 2024 boyunca bu tarz daha fazla gelişme duyacağımızı söylememiz yanlış olmaz.