Volkswagen ID.5 Coupe SUV Yalnızca Avrupa’da Satılacak

Volkswagen’in yeni ID.5 Coupe SUV modelinin yalnızca Avrupa’da satışa çıkacağı açıklandı. Amerika başta olmak üzere diğer pazarlarda müşteriler ID.4 ile yetinmek zorunda kalacak.

Volkswagen, yaşadığı egzos emisyon skandalının ardından hızlı bir şekilde elektrikli otomobil pazarına yönelmişti. Alman firma bu süreçte kendini adeta elektrikli araçlara adarken, 2023 yılına kadar milyonlarca elektrikli otomobil satmak istediklerini ifade etmişti.

Firmanın ilk elektrikli crossover aracı olan VW ID.4 da firmanın bu duruşunun öncüsü konumunda bulunuyor. Ayrıca bu model, ID ailesinin de ilk küresel piyasalarda yer alan üyesi olacak. ID.5 için ise durum biraz daha farklı.

Yalnızca Avrupa’da satışa çıkacak

Öte yandan gelen bilgilere göre VW aracın bir de iki kapılı varyantını hazırlıyor. Bu modele muhtemelen ID.5 adı verilecek. Automative News’in haberine göre modelin yalnızca Avrupa’da satışa çıkacağı öğrenilirken, diğer ülkelerdeki VW severler ID.4 ile yetinecek.

Haberle ilgili doğrulama ise VW’in e-mobilite patronu Thomas Ulbrich’ten geldi. Automobilwoche’a konuşan Ulbrich, ID.5 crossover’ın eski kıta dışında satışta olmayacağını söyledi. En azından şimdilik durum böyle gözüküyor.

ID.5, daha önce de belirtildiği üzere ID.4 üzerine inşa edilecek olsa da küresel modelin daha geleneksel çatısına karşılık eğimli bir çatıyla gelecek. ID.4 daha önce Nürburgring pistinde yapılan testlerde görüntülenmişti. Tasarım görselleri de yakın zamanda internete düşmüştü.

ID.5 gelecek yıl satışta olacak

VW ID.5’in gelecek yıl satışta olması bekleniyor. Daha önce Automative News Europe gibi kaynaklar da bu doğrultuda haberler yayınlamıştı. ID ailesinin bir diğer üyesi olan ID.3 hatchback de böylece yalnız kalmamış olacak.

Volkswagen ID.4, model tabanlı ilk sürüş izlenimlerinde oldukça umut vaat eden bir performans sergilemişti. Yaşanan üretim sıkıntıları nedeniyle ürünün ABD pazarı gibi pazarlarda çıkışı gecikecek olsa da, firmanın Chattanooga montaj tesisi faaliyete girdiğinde tedarik süreci de hızlanacak.