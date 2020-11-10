Mevcut üretim kapasitesinin, COVID-19 nedeniyle azalan talebe yetecek seviyede olduğunu ifade eden Volkswagen CEO'su, bu nedenle yeni bir fabrika açmaktan vazgeçip Slovakya'daki üretim tesisini güçlendireceklerini ifade etti.

Adeta arap saçına dönen ve Türk otomotiv endüstrisinin yakından takip ettiği “Volkswagen’in Türkiye yatırımı” konusunda haberler ne yazık ki iyi değil. Bizzat Volkswagen CEO’su tarafından yapılan açıklamalara göre Alman otomotiv devi, Türkiye’de bir üretim tesisi kurmaktan vazgeçmiş durumda.

Konuyla ilgili haberler ilk ortaya çıktığında Volkswagen’in yeni üretim tesisi için Türkiye’yi seçeceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Hatta şirket, bu kapsamda geçtiğimiz yılın ekim ayında Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket dahi kurmuştu.

Volkswagen, COVID-19 salgının otomobillere olan talebi düşürmesi nedeniyle yeni bir fabrika açmaktan vazgeçti

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, kısa süre önce otomobil odaklı Alman web sitesi Automobilwoche’ye yaptığı açıklamalarda COVID-19 salgını nedeniyle talebin düştüğünü belirtirken, ellerindeki üretim kapasitesinin mevcut talebi karşılamaya yeterli olduğunu ifade etti. Bu nedenle de Volkswagen, yeni bir fabrika kurmak yerine Slovakya'da bulunan mevcut tesisini büyütmeye karar verdi.

Volkswagen’in Slovakya, Bratislava’da bulunan fabrikası halihazırda Touareg, Audi Q7, Audi Q8 ve Porsche Cayenne gibi modellerin üretiminden sorumluydu. Şirket, 1 milyar euro değerinde bir yatırım gerçekleştirerek buradaki üretim tesisini büyütecek ve fabrikaya bir üretim bandı daha ekleyecek. Yeni üretim bandında, şirketin Manisa’ya açacağı fabrikasında üretmeyi planladığı Passat ve Skoda Superb modelleri üretilecek.