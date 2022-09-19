Volkswagen'in İlk Elektrikli Off-Road SUV’si Tanıtıldı

Alman otomotiv devi Volkswagen, tamamen elektrikli otomobillere geçiş aşamasının yeni üyesi olan Volkswagen ID. XTREME1'i tanıttı.

Volkswagen, geçtiğimiz mart ayında yeni elektrikli araç filosunu tanıtmış ve “Elektrikli köfte minibüsü” görünümlü ID Buzz’ı bizlere sunmuştu. Bunun üzerine şirket, geçtiğimiz aylarda otonom sürüş özelliğinin abonelikle olması gerektiğini savunarak olay yaratmıştı.

Alman otomotiv devi, geçtiğimiz günlerde ise sessiz sedasız bir şekilde ürettiği ilk off-road EV SUV modelini tanıttı. Gelin hep beraber elektrik gücüyle dağları delen bu çevre dostu off-road otomobile yakından bakalım.

200 KM menzili var

4x4 olarak üretilen ve Volkswagen’ın ilk elektrikli off-road SUV’si olma özelliğini taşıyan Volkswagen ID. XTREME1, gücünü iki mıknatıslı bir elektrik motorundan alıyor. Ön tekerleklere 220 kW, arka tekerleklere ise 285 kW güç veren bu motor, gücünü 100 kW’lık bir bataryadan alıyor.

Hızlı şarj desteği olan batarya ise, şu anda tek şarja 200 km menzil sunuyor ancak Volkswagen ekibi, yaptıkları açıklamada aracın çıkış tarihine kadar batarya ve menzilde değişiklik olabileceğini ve aracın 500 km menzile kadar çıkabileceğini belirtti.

Volkswagen ID 4 GTX’in kaslı abisi gibi görünen bu otomobil, aslında ID 4 GTX’in zorlu yol koşullarına göre geliştirilmiş özel bir modeli gibi. Aracın dış kısmına baktığımızda ise ön tarafta off-road araçların olmazsa olmazı ön tampon demiri, tavanda ekstra LED aydınlatmalar 18’’ jantlar ve güçlendirilmiş araç altı zırhı ile karşımıza çıkıyor.

Yetkililer, aracın 2023 sonu veya 2024 başı gibi bayilerdeki yerini alacağını açıkladı ancak aracın kesin ya da muhtemel fiyatı hakkında sessizliklerini korudular.