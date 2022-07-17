Otomobillerde Otonom Sürüş Özelliği Abonelikle Kullanılacak

Otomotiv sektörünün son yıllarda üzerine düştüğü özelliklerden biri olan otonom sürüş teknolojisi için hemen her firmanın farklı bir yaklaşımı var. Volkswagen'e göre bu özelliğin kullanımı için bir nevi abonelik sistemi kullanılacak.

Otomotiv sektöründeki değişim, sektörle az çok ilgilenen herkes tarafından fark edilecek boyuta gelmiş durumda. Tüm otomobil üreticileri, hatta otomobil üreticisi olmayan firmalar bile elektrikli otomobillere odaklanırken, gündemi meşgul eden bir diğer konu olan otonom sürüş konusunda da yeni haberler geliyor.

Otonom sürüş için henüz araçların kendi kendine kusursuz bir sürüş gerçekleştirebildiği Level 5 otonom teknolojiler yok. Kaldı ki konuyla ilgili olarak yasal düzenlemeler de etik tartışmalar da tamamlanmış değil ancak otonom sürüş özelliklerinin nasıl satılacağı konusu netleşmiş gibi.

Otonom sürüş abonelikle kullanılabilir

Araç içi özellikler de zamanla birlikte değişiyor. Eskiden aracınızın donanım paketini seçtiğinizde o özellikler artık sabit olurdu. Yeni otomobiller ise abonelik sistemini kullanabilir. Bu fikir aslında çok yeni değil, mesela Audi şimdiden çeşitli abonelik sistemleri sunuyor.

Cariad CEO'su Dirk Hilgenberg, Bloomberg'e yaptığı açıklamalarda bu fikrin otonom sürüş gibi teknolojilere uygulanabileceğini belirtiyor. Hilgenberg'e göre zaten yeni bir iş modeli kullanılmaya başlanmış durumda ve bu yaklaşımı destekliyor. O'na göre ileride örneğin 100 kilometre boyunca araç otonom olarak devam etsin istiyorsanız bunu abonelik sistemiyle gerçekleştirebileceksiniz.

Volkswagen henüz Level 4 otonom sürüş teknolojisini otomobillerinde sunmuyor olsa da Hilgenberg'e göre abonelik sistemi sürücülere canları istediği zaman otonom sürüşe geçme şansı verecek. Böylece sürücüler otonom sürüş esnasında dinlenebilecek ya da uyuyabilecek.

Şu anda Tesla tamamen otonom sürüş üyeliği sunuyor. Bu hizmet ayda 199 dolara kullanılabiliyor. Volkswagen'in modeli ise mesafe ya da süre tabanlı olacak ve özelliği sürekli kullanmayacak olan kişiler için avantajlı olabilir. Öte yandan uzmanlara göre Hilgenberg'in direksiyon arkasında uyuma fikri şimdilik pek olası değil, tamamen otonom araçlar da ilk olarak kısa mesafede toplu taşımada kullanılacak.