Volkswagen, geçtiğimiz yıl Manisa'da kurduğu "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"ni tasfiye kararı aldı. Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen karar, Türkiye'deki şirketin kapanacağı anlamına geliyor.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, bir süre önce Türkiye'nin ana gündem maddelerinden bir tanesiydi. Şirket, yaptığı bir açıklamayla Türkiye'de yatırım yapma kararı almış, bu bağlamda şirket kurmuştu. Yapılacak çalışmalarla birlikte bir de üretim tesisine sahip olacak şirket, Türkiye'de otomobil üretecekti. Bu projesinden vageçen Volkswagen, Türkiye ile ilgili yeni bir karar daha aldı.

Volkswagen'in Manisa'da kurduğu şirket, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, geçtiğimiz yılın ekim ayında resmen kurulmuştu. Ancak yatırım kararının iptal edilmesi, bu şirketi işlevsiz hale getirdi. Hal böyle olunca da otomobil devi, Türkiye'de kurduğu şirketi tasfiye etme, yani kapatma kararı aldı. Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen kararla birlikte alacaklılara da duyuru yapılmış oldu.

Peki şimdi ne olacak?

Volkswagen, kurduğu şirketle ilgili verdiği bilgilerde; bu şirket kapsamında kurulacak üretim tesisinde her türlü aracın tasarım, imalat ve montajının yapılabileceğini ifade etmişti. Ayrıca üretim tesisinde üretilecek araçların ihracat ve satış işlemleri de yine Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yürütülecekti. Ancak tasfiye kararıyla birlikte tüm bu planlar buhar oldu. Olayı özetleyecek olursak; Volkswagen, otomobil üretimi konusunda tası tarağı toplayıp Türkiye'den gidiyor.