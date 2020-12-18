Volkswagen ID.Vizzion, 2023'te Yola Çıkmaya Hazırlanıyor

Elektrikli otomobil dönüşümünde ivme kazanan Volkswagen'in, 2023 yılında yollara çıkartmaya hazırlandığı ID.Vizzion'una ait yeni detaylar geldi. Araç, 700 km menzille gelecek ve 100 km hıza 5.6 saniyede ulaşabilecek.

Elektrikli otomobillerin gördüğü ilgi ile birlikte üretimi de her geçen gün hızla artıyor. Her ne kadar hala elektrikli otomobil dendiğinde akla ilk olarak Tesla gelse de, tüm dev üreticilerin bu konuda büyük bir dönüşüm başlattığına hep birlikte şahit oluyoruz.

Volkswagen de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri. 2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. Volkswagen, bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

700 km menzille gelecek:

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. Volkswagen, aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

Aracın tasarımı, şimdiye kadar karşımıza çıkan konsept araçlar ile benzer olacak. VW mühendislerinin tasarımı detaylandırırken özellikle maksimum aerodinamik verimlilik için çalıştığını biliyoruz. Bu tasarım anlayışının gelecekte göreceğimiz elektrikli araçların tümünde de hakim olması mümkün. Çünkü bu sayede araçların menzilleri de artırılıyor.

Avrupa'da Passat'ın yerini alması bekleniyor:

Geçtiğimiz günlerde gelen bir haberle, Volkswagen'in ABD versiyonunun ardından Avrupa'da da Passat üretimini durduracağını öğrenmiştik. Bu gelişmenin ardından, 2023'te yollara çıkacak yeni elektrikli sedanın, özellikle Avrupa'da Passat'ın yerini alacağı düşünülüyor.