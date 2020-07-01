Volkswagen, SUV hayranlarının gözdesi olan Tiguan'ı yeniledi. Yapılan yenilikler, daha çok performans açısından karşımıza çıkarken tasarımsal olarak da araçta çeşitli iyileştirmeler mevcut. Volkswagen'in yeni SUV'unun kısa bir süre sonra Avrupa pazarındaki yerini alması bekleniyor.

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, yenilediği modeli Tiguan R'yi tanıttı. SUV segmentinde sevilen bir araç olarak karşımıza çıkan Tiguan, Volkswagen'in R olarak isimlendirdiği performans paketi ile daha dikkat çekici özelliklere sahip olmuş gibi görünüyor. Tasarım açısından aşırı derecede değişiklik göremediğimiz yeni Tiguan R, teknik özellikleriyle fark yaratacak gibi görünüyor.

Kısa bir süre sonra Avrupa pazarında yerini olacak olan Tiguan R, 315 beygir güç üretebiliyor. 4 çekişli yapıda olan araç, gerekli gördüğü durumlarda arka ya da ön tekerlere daha fazla güç aktarımı yapabiliyor. Bu da aracın ruhunu daha zorlu arazi koşulları için uygun bir hale getiriyor. Ayrıca bu araç, Volkswagen'in R paketlerinde uyguladığı ufak sportif efektleri de bünyesinde barındırıyor.

Karşınızda 2021 model Volkswagen Tiguan R

SUV modeller, son dönemlerde tüketicilerin gözdesi haline geldi. İnsanlar yavaş yavaş, küçük ve ekonomik araçlar yerine SUV modellerini tercih etmeye başladılar ve bu durum, SUV segmentindeki araçların her anlamda premium özellikler kazanmasını sağladı. Zaten Volkswagen mühendisleri de bu durumun farkındalar ve Tiguan R'yi daha etkileyici bir hale getirmek için ellerinden geleni yapmışlar.

Volkswagen'in yeni SUV modelinin içine baktığımızda bizleri gayet büyük bir gösterge ekranı karşılıyor. Bu ekranın 8 inç büyüklüğünde olduğunu ifade eden yetkililer, farklı paketlerde 10.25 inçlik ekranların da olduğunu söylüyorlar. Ayrıca aracın multimedya ekranı da beklentileri karşılayacak kadar büyük bir yapıya sahip.

Yeni Volkswagen Tiguan'ın etkileyici özelliklerinden bir tanesi de motor seçeneği. Mühendisler, son dönemlerde popüler olmaya devam eden hibrit motor seçeneklerini kendi SUV modellerine de eklemeye karar vermiş durumdalar. 1.4 litrelik motora ek olarak elektrik motorunun bulunduğu yeni Tiguan, 245 beygir güce ulaşabiliyor. Ayrıca bu araç, sadece elektrik motoru devredeyken saatte 130 kilometreye kadar hız yapabiliyor. Ancak bu hibrit motorun menzili, sadece 50 kilometre olarak karşımıza çıkıyor.

Volkswagen yetkilileri, yeni araçlarıyla ilgili herhangi bir çıkış tarihi vermediler. Ancak tahminler, yeni Tiguan'ın kısa bir süre içerisinde galeride olacağı yönünde. Avrupa pazarında yer alacak Tiguan'ların Türkiye pazarına da geleceği düşünülürken, aracın fiyatının ne kadar olacağı şu an için merak konusu.