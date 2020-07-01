Alman otomotiv dergisi Automobilwoche'in Volkswagen'deki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Alman otomotiv devi, Türkiye'ye fabrika kurmaktan kesin olarak vazgeçti.

Adeta bir yılan hikayesine dönen ‘Volkswagen’in Türkiye’ye fabrika açma’ hamlesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alman otomotiv dergisi Automobilwoche, Volkswagen’den ismini açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde Alman otomotiv devinin Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçtiğini belirtti. Habere göre şirket, yeni Passat ve Skoda Superb modellerinin üretimini yeni fabrikası yerine Bratislava'daki fabrikasında gerçekleştirecek.

Volkswagen, geçtiğimiz ekim ayında Türkiye’nin Suriye’ye yönelik askeri operasyonlarını bahane olarak göstererek fabrika yatırımını ertelemiş ve bir şirket sözcüsü, fabrikanın şirketin itibarını zedeleyeceğini belirterek, “Bölgedeki durumu büyük bir kaygıyla izliyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Geçtiğimiz dönemde neler yaşanmıştı?

Bulgaristan ve Romanya gibi bölgedeki diğer aday ülkeleri de değerlendiren Volkswagen, yeni fabrikası için en uygun konum ve ülkenin Türkiye olacağına karar vermişti ve bu yönde peşi sıra adımlar atmaya başlamıştı.

Bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirmiş olduğu Barış Pınarı Harekâtı, Volkswagen’in fabrika açma hamlesini aksatmıştı. O zaman kadar Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ. adında 943.5 milyon TL sermayeli bir şirket dahi kuran Volkswagen, askeri harekat sonrası yatırımı durdurmuştu.