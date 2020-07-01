BrandZ Top 100 Global Markalar listesinin açıklanmasıyla dünyanın en değerli otomobil markaları da belli oldu. Toyota, bir kez daha dünyanın en değerli otomobil markası olurken, Tesla, değerini artıran tek otomobil markası olmasına rağmen listeye dahi giremedi.

Dün dizlerle paylaştığımız haberlerimizde BrandZ Top 100 Global Markalar listesinin 2020 sürümünün yayınlandığından bahsetmiştik. Listeye göre Amazon, bir kez daha dünyanın en değerli markası olurken TikTok da henüz 4 yıllık bir uygulama olmasına rağmen dünyanın en değerli 100 markası arasında yer almayı başardı. Bununla birlikte listede dikkat çeken bir detay daha bulunuyor; otomobil markaları.

Otomobil devleri, devasa piyasa değerlerine rağmen söz konusu marka değeri olduğunda üst sıralardan epey uzaktalar. BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde yalnızca 3 otomotiv markasının bulunduğunu söylememiz, muhtemelen durumu yeterince iyi açıklayacaktır. İşin ilginç yanı; son dönemlerin en çok konuşulan otomobil şirketlerinden biri olan Tesla, listeye dahi giremedi.

Toyota, dünyanın en değerli otomobil markası oldu

BrandZ Top 100 Global Markalar listesinde 48. sırada yer alan Toyota, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 3 marka değeri kaybetmesine rağmen en değerli otomobil markası olmaya devam ediyor. Listenin 56. sırasında bulunan Mercedes-Benz, yüzde 9 değer kaybına rağmen ikinci en değerli otomobil markası konumunda. BMW ise marka değerinin yüzde 12’ini kaybederek ana listenin 61., otomobil markaları arasında ise 3. sırada yer aldı.

ABD’li otomotiv şirketi Ford ve Japon otomotiv şirketi Honda, sırasıyla yüzde 10 ve 15 marka değeri kaybı yaşayarak bu yıl BrandZ Top 100 Global Markalar listesinin dışında kaldılar. İlginçtir ki Tesla, değerlendirmeye alınan otomotiv şirketleri arasında son bir yılda marka değerini artırmayı başaran tek şirket oldu. Bununla birlikte yüzde 22 değer artışı dahi 11,35 milyar dolar marka değerine sahip olan Tesla’nın BrandZ Top 100 Global Markalar listesine girmesine yardımcı olmadı.

Tesla, marka değerini artıran tek otomobil markası

BrandZ küresel strateji direktörü Graham Staplehurst, konuyla ilgili olarak Automotive News’e yaptığı açıklamalarda otomobil sektöründe marka değerlendirmesinin diğer sektörlerden farklı olduğunu, şirketlerin değerlerini artırmaya ya da düşürmeye daha meyilli olduğunu söyledi.

Otomotiv sektöründeki diğer dev markalara baktığımızda; son bir yılda Nissan’ın yüzde 18, Audi’nin ise yüzde 14 değer kaybettiğini görüyoruz. Listeyi hazırlayan araştırma şirketinin otomotiv uygulama direktörü olan Guillaume Saint, Tesla hariç tüm şirketlerin marka değerinde düşüş yaşadığını, ancak elektrikli otomobil atılımlarının marka değerlerinde büyük değişikliklere sahne olabileceğini belirtti.